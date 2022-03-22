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Haberler Galeri Araştırmacı gazeteci Müge Anlı Alman basınında! Müge Anlı’nın 33 yılı unutturan mucizesi büyük yankı uyandırdı!
Giriş Tarihi: 22.03.2022 18:12 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 18:14

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı Alman basınında! Müge Anlı’nın 33 yılı unutturan mucizesi büyük yankı uyandırdı!

Müge Anlı'dan bir başarı daha! ATV'nin en çok izlenen reyting rekortmeni programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'te İzmir'de henüz 2 yaşındayken ablası ile birlikte cami avlusuna bırakılan daha sonra Alman bir çift tarafından evlat edinilen Vedat Alexander Schlienbecker'in konusu ele alınmıştı. Evlat edinilen Vedat Alexander Schlienbecker, araştırmacı gazeteci Müge Anlı sayesinde, 33 yıl sonra biyolojik ailesine kavuşmuştu. Müge Anlı'nın tek bir fotoğraf karesi ile dakikalar içinde ulaştığı Mardinli aile, sesini dahi duymadıkları oğulları Vedat Alexander ile canlı yayında gözyaşlarının sel olduğu bir buluşmaya imza atmıştı. İşte ayrıntılar!

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı Alman basınında! Müge Anlı’nın 33 yılı unutturan mucizesi büyük yankı uyandırdı!

ATV'nin en çok izlenen başarılı programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert', dünya basınında yer aldı.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı Alman basınında! Müge Anlı’nın 33 yılı unutturan mucizesi büyük yankı uyandırdı!

İzmir'de henüz 2 yaşındayken ablası ile birlikte cami avlusuna bırakılan daha sonra Alman bir çift tarafından evlat edinilen Vedat Alexander Schlienbecker, araştırmacı gazeteci Müge Anlı sayesinde, 33 yıl sonra biyolojik ailesine kavuşmuştu.

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Araştırmacı gazeteci Müge Anlı Alman basınında! Müge Anlı’nın 33 yılı unutturan mucizesi büyük yankı uyandırdı!

Müge Anlı'nın tek bir fotoğraf karesi ile dakikalar içinde ulaştığı Mardinli aile, sesini dahi duymadıkları oğulları Vedat Alexander ile canlı yayında gözyaşlarının sel olduğu bir buluşmaya imza atmıştı.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı Alman basınında! Müge Anlı’nın 33 yılı unutturan mucizesi büyük yankı uyandırdı!

"BİR TELEVİZYON PROGRAMI İŞLERİ TERSİNE ÇEVİRİR"

Türkiye'nin günlerce konuştuğu 33 yıllık mucize, Alman basınında kaleme alındı.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı Alman basınında! Müge Anlı’nın 33 yılı unutturan mucizesi büyük yankı uyandırdı!

'Bir televizyon programı işleri tersine çevirir' başlığı altında Türkiye'nin en başarılı sunucusu olarak tanıtılan araştırma gazeteci Müge Anlı için "Tek kelime Türkçe bilmeyen Vedat'ı programına davet etti.

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