Giriş Tarihi: 22.03.2022 18:12 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 18:14

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı Alman basınında! Müge Anlı’nın 33 yılı unutturan mucizesi büyük yankı uyandırdı!

Müge Anlı'dan bir başarı daha! ATV'nin en çok izlenen reyting rekortmeni programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'te İzmir'de henüz 2 yaşındayken ablası ile birlikte cami avlusuna bırakılan daha sonra Alman bir çift tarafından evlat edinilen Vedat Alexander Schlienbecker'in konusu ele alınmıştı. Evlat edinilen Vedat Alexander Schlienbecker, araştırmacı gazeteci Müge Anlı sayesinde, 33 yıl sonra biyolojik ailesine kavuşmuştu. Müge Anlı'nın tek bir fotoğraf karesi ile dakikalar içinde ulaştığı Mardinli aile, sesini dahi duymadıkları oğulları Vedat Alexander ile canlı yayında gözyaşlarının sel olduğu bir buluşmaya imza atmıştı. İşte ayrıntılar!