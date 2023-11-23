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Haberler Galeri Arka Sokaklar’dan Teşkilat dizisine bomba transfer! Yakışıklı oyuncu ekibe zorluk çıkarmaya geliyor: Anton karakterini canlandıracak
Giriş Tarihi: 23.11.2023 17:05 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 17:08

Arka Sokaklar’dan Teşkilat dizisine bomba transfer! Yakışıklı oyuncu ekibe zorluk çıkarmaya geliyor: Anton karakterini canlandıracak

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat yeni sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Murat Yıldırım ve Aybüke Pusat'ı bir araya getiren dizi, dördüncü sezonunda da büyük ilgi görüyor. Yönetmenliğini Burak Arlıel'in üstlendiği yapım, hikayesini güçlendirmek için oyuncu kadrosuna yeni isimler ekliyor. Aksiyon, istihbarat ve dram türlerindeki diziye usta bir oyuncu daha katıldı. Aksiyon ve adrenalinin eksik olmadığı yapımın kadrosuna Arka Sokaklar ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerindeki rolleriyle tanınan bir isim dahil oldu. Son olarak Tuzak dizisiyle izleyici karşısına çıkan yakışıklı oyuncu, Teşkilat'ta Anton karakterini canlandıracak. İşte, Arka Sokaklar ve EDHO'dan sonra Teşkilat kadrosuna dahil olan o isim…

Arka Sokaklar’dan Teşkilat dizisine bomba transfer! Yakışıklı oyuncu ekibe zorluk çıkarmaya geliyor: Anton karakterini canlandıracak

TRT 1 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizilerinden olan Teşkilat, yeni bölümleriyle ekran macerasına tam gaz devam ediyor.

Arka Sokaklar’dan Teşkilat dizisine bomba transfer! Yakışıklı oyuncu ekibe zorluk çıkarmaya geliyor: Anton karakterini canlandıracak

Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer ve Serdar Yeğin gibi isimleri başrolde buluşturan dizi, dördüncü sezonuyla da Pazar akşamlarına damga vuruyor.

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Arka Sokaklar’dan Teşkilat dizisine bomba transfer! Yakışıklı oyuncu ekibe zorluk çıkarmaya geliyor: Anton karakterini canlandıracak

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen yapım, hikayesini güçlendirmek için oyuncu kadrosuna yeni isimler eklemeye devam ediyor.

Arka Sokaklar’dan Teşkilat dizisine bomba transfer! Yakışıklı oyuncu ekibe zorluk çıkarmaya geliyor: Anton karakterini canlandıracak

Hatırlanacağı üzere yeni sezonda yapıma; Sarp Levendoğlu, Selin Genç, Aybüke Pusat, Tuğçe Açıkgöz, Cengiz Bozkurt, Ebru Şam, Ceyhun Mengiroğlu, İlker Kızmaz ve Melisa Akman dahil olmuştu.

Arka Sokaklar’dan Teşkilat dizisine bomba transfer! Yakışıklı oyuncu ekibe zorluk çıkarmaya geliyor: Anton karakterini canlandıracak

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosunu Teşkilat Yazı Grubu'nun kaleme aldığı Tims&B Productions imzalı dizinin kadrosuna usta bir oyuncu daha katıldı.

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