Giriş Tarihi: 23.11.2023 17:05 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 17:08

Arka Sokaklar’dan Teşkilat dizisine bomba transfer! Yakışıklı oyuncu ekibe zorluk çıkarmaya geliyor: Anton karakterini canlandıracak

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat yeni sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Murat Yıldırım ve Aybüke Pusat'ı bir araya getiren dizi, dördüncü sezonunda da büyük ilgi görüyor. Yönetmenliğini Burak Arlıel'in üstlendiği yapım, hikayesini güçlendirmek için oyuncu kadrosuna yeni isimler ekliyor. Aksiyon, istihbarat ve dram türlerindeki diziye usta bir oyuncu daha katıldı. Aksiyon ve adrenalinin eksik olmadığı yapımın kadrosuna Arka Sokaklar ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerindeki rolleriyle tanınan bir isim dahil oldu. Son olarak Tuzak dizisiyle izleyici karşısına çıkan yakışıklı oyuncu, Teşkilat'ta Anton karakterini canlandıracak. İşte, Arka Sokaklar ve EDHO'dan sonra Teşkilat kadrosuna dahil olan o isim…