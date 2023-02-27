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Haberler Galeri Arkadaşı Taha Duymaz'ın annesiyle buluştu! Yürek yakan açıklama: Vücudu hiç şişmemiş
Giriş Tarihi: 27.02.2023 08:42 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 09:02

Arkadaşı Taha Duymaz'ın annesiyle buluştu! Yürek yakan açıklama: Vücudu hiç şişmemiş

Sosyal medyada çektiği yemek videolarıyla hafızalara kazınan fenomen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde hayatını kaybetti. Hatay'da enkaz altında kalan ve geçen günlerde cansız bedenine ulaşılan Taha Duymaz'dan gelen acı haber, sevenlerinin yüreklerini yaktı. Son olarak arkadaşı Ragib Narin, Taha Duymaz'ın annesiyle bir araya geldi. Duygusal buluşmadan detayları paylaşan Narin ayrıca,Taha Duymaz'ın enkazdan çıkışıyla ilgili bir açıklamada bulundu. Narin, "Taha depreme yatakta yakalanmış ve yorgana sarılı bulunmuş. Vücudu tertemiz, hiç şişmemiş ve kokusuz şekilde çıkmış. Tıpkı hayatı gibi..." dedi.

Arkadaşı Taha Duymaz’ın annesiyle buluştu! Yürek yakan açıklama: Vücudu hiç şişmemiş

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem, on binlerce can kaybına neden oldu. 11 ilin etkilendiği depremlerden biri de Hatay'dı. Büyük yıkımların olduğu Hatay'da enkaz altında kalan isimlerden biri de fenomen Taha Duymaz idi.

Arkadaşı Taha Duymaz’ın annesiyle buluştu! Yürek yakan açıklama: Vücudu hiç şişmemiş

Çektiği yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz, depreme Hatay'da halasının evinde yakalanmıştı. Umut dolu bekleyiş, günler sonra yerini acıya bırakmıştı.

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Arkadaşı Taha Duymaz’ın annesiyle buluştu! Yürek yakan açıklama: Vücudu hiç şişmemiş

Taha Duymaz'dan acı haber 12 gün sonra gelmişti. Genç fenomenin cansız bedeni enkaz altından günler sonra çıkarılmıştı. Kahreden haberi Dilan Polat sosyal medyadan duyurmuş, Taha Duymaz için baş sağlığı mesajları yağmıştı.

Arkadaşı Taha Duymaz’ın annesiyle buluştu! Yürek yakan açıklama: Vücudu hiç şişmemiş

Son olarak Duymaz'ın arkadaşı şarkıcı Ragib Narin, hayatını kaybeden genç fenomenin annesiyle pozunu paylaştı.

Arkadaşı Taha Duymaz’ın annesiyle buluştu! Yürek yakan açıklama: Vücudu hiç şişmemiş

Ragib Narin paylaşımında şunları yazdı:

"Taha kadar Meryem annemi de soran olmuş. Merak etmeyin o iyi oluyor çok şükür, çünkü oğlunun cennette olduğuna çok emin ve bir fani genç olarak oranın buradan çok daha güzel olduğuna ikna ettim kendisini. Aynı zamanda Taha'nın en büyük amacı seni mutlu görmek dedim, onu üzmek yok diye o bana Taha'nın emaneti.

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