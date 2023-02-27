Arkadaşı Taha Duymaz’ın annesiyle buluştu! Yürek yakan açıklama: Vücudu hiç şişmemiş

Sosyal medyada çektiği yemek videolarıyla hafızalara kazınan fenomen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde hayatını kaybetti. Hatay'da enkaz altında kalan ve geçen günlerde cansız bedenine ulaşılan Taha Duymaz'dan gelen acı haber, sevenlerinin yüreklerini yaktı. Son olarak arkadaşı Ragib Narin, Taha Duymaz'ın annesiyle bir araya geldi. Duygusal buluşmadan detayları paylaşan Narin ayrıca,Taha Duymaz'ın enkazdan çıkışıyla ilgili bir açıklamada bulundu. Narin, "Taha depreme yatakta yakalanmış ve yorgana sarılı bulunmuş. Vücudu tertemiz, hiç şişmemiş ve kokusuz şekilde çıkmış. Tıpkı hayatı gibi..." dedi.