Giriş Tarihi: 09.01.2024 11:24
Armut dibine düştü! Behzat Uygur'un bir oğlu oyuncu bir oğlu şarkıcı! Behzat Uygur ile oğullarını yanyana görenler şoke oldu!
Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlerinden olan Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur evliliklerinde 33 yılı geride bırakmıştı. Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un kendi gibi tiyatro sanatçısı oğlu Behzat Uygur ile eşi Çiğdem Uygur çifti sosyal medyada da merak konusu olurken oğulları da ilgi odağı oldu. Behzat Uygur'un oğulları da en az kendisi kadar ünlü. Behzat Uygur'un babasının adını verdiği küçük oğlu Nejat Uygur yıldızı parlayan bir oyuncu iken kendi adını taşıyan büyük oğlu Behzat Uygur ise müzisyen. İşte ünlü tiyatrocu Behzat Uygur'un kendi gibi ünlü çocukları Behzat Uygur ve Nejat Uygur ve aynı zamanda sizin için derlediğimiz duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...