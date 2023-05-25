Armut dibine düştü! Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer 14 yaşında ’Sayı kralı’ oldu!

Giriş Tarihi: 25.05.2023 07:24
Güncelleme Tarihi: 25.05.2023
07:30
Sosyal medya hesabından oğlu Ömer Kutluay ile karelerini paylaşan Demet Şener'in gurur günü! Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın, Demet Şener'den olan oğlu Ömer Kutluay da babasının yolundan gitti. Önceki gün Samsun'da düzenlenen U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda performansı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Ömer Kutluay şimdiden çok başarılı bir basketbolcu olmuş. Anadolu Efes'te oynayan 14 yaşındaki Ömer Kutluay "Sayı kralı' oldu.