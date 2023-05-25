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Haberler Galeri Armut dibine düştü! Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer 14 yaşında 'Sayı kralı' oldu!
Giriş Tarihi: 25.05.2023 07:24 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 07:30

Armut dibine düştü! Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer 14 yaşında 'Sayı kralı' oldu!

Sosyal medya hesabından oğlu Ömer Kutluay ile karelerini paylaşan Demet Şener'in gurur günü! Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın, Demet Şener'den olan oğlu Ömer Kutluay da babasının yolundan gitti. Önceki gün Samsun'da düzenlenen U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda performansı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Ömer Kutluay şimdiden çok başarılı bir basketbolcu olmuş. Anadolu Efes'te oynayan 14 yaşındaki Ömer Kutluay "Sayı kralı' oldu.

BÜLENT CANKURT
Armut dibine düştü! Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer 14 yaşında ’Sayı kralı’ oldu!

Atalarımız boşuna "Armut dibine düşer" dememiş. İbrahim Kutluay ile oğlu Ömer, bu atasözünü bir kez daha doğruladı!

Armut dibine düştü! Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer 14 yaşında ’Sayı kralı’ oldu!

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın, Demet Şener'den olan oğlu Ömer Kutluay da babasının yolundan gitti.

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Armut dibine düştü! Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer 14 yaşında ’Sayı kralı’ oldu!

Önceki gün Samsun'da düzenlenen U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda gördük ki, Ömer şimdiden çok başarılı bir basketbolcu olmuş.

Armut dibine düştü! Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer 14 yaşında ’Sayı kralı’ oldu!

Anadolu Efes'te oynayan 13 yaşındaki Ömer'in takımı şampiyon oldu ve en büyük pay da onundu.

Armut dibine düştü! Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer 14 yaşında ’Sayı kralı’ oldu!

Çünkü Ömer, Fenerbahçe ile oynadıkları final maçında, 36 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist ile harika bir performans çıkardı.

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