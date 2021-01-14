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Artık mikrofon Merve Boğulur’da … Sosyal medyadan yorum yağdı!
Oyunculuktan sonra YouTube kanalı açan Merve Boluğur, bu kez de şarkıcılığa adım atacağını söyleyerek bombayı patlatmıştı. Merve Boluğur'un sürpriz açıklaması sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Takipçileri Boluğur'un paylamışını yorum yağmuruna tuttu. İkinci şarkısının da yolda olduğunu duyuran ve sözlerinin kendisine ait olduğunu belirten Boluğur'a takipçileri "Hangi ara yazdın da klip çekiyorsun?" şeklinde yorumlar yaptı. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, sürprizler dolu paylaşımlar yapmaya devam ediyor. İşte Merve Boluğur'un magazin gündemine bomba gibi düşen paylaşımı …
Giriş Tarihi: 14.01.2021
09:15
Güncelleme Tarihi: 14.01.2021
09:18
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