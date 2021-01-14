Artık mikrofon Merve Boğulur’da… Sosyal medyadan yorum yağdı!

Oyunculuktan sonra YouTube kanalı açan ve ardından şarkıcılığa adım atan Merve Boluğur, klip çekimlerine hazırlandığını açıklamıştı. İkinci şarkısının da yolda olduğunu duyuran ve sözlerinin kendisine ait olduğunu belirten Boluğur'a takipçileri "Hangi ara yazdın da klip çekiyorsun?" şeklinde yorumlar yaptı.