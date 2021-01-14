Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Artık mikrofon Merve Boğulur’da … Sosyal medyadan yorum yağdı!

Artık mikrofon Merve Boğulur’da … Sosyal medyadan yorum yağdı!

Oyunculuktan sonra kanalı açan , bu kez de şarkıcılığa adım atacağını söyleyerek bombayı patlatmıştı. Merve Boluğur'un açıklaması sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Takipçileri Boluğur'un paylamışını yorum yağmuruna tuttu. İkinci şarkısının da yolda olduğunu duyuran ve sözlerinin kendisine ait olduğunu belirten Boluğur'a takipçileri "Hangi ara yazdın da klip çekiyorsun?" şeklinde yorumlar yaptı. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, sürprizler dolu paylaşımlar yapmaya devam ediyor. İşte Merve Boluğur'un magazin gündemine gibi düşen paylaşımı …

Giriş Tarihi: 14.01.2021 09:15 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 09:18
Artık mikrofon Merve Boğulur’da… Sosyal medyadan yorum yağdı!

Artık mikrofon Merve Boğulur’da… Sosyal medyadan yorum yağdı!

Oyunculuktan sonra kanalı açan ve ardından şarkıcılığa adım atan , klip çekimlerine hazırlandığını açıklamıştı. İkinci şarkısının da yolda olduğunu duyuran ve sözlerinin kendisine ait olduğunu belirten Boluğur'a takipçileri "Hangi ara yazdın da klip çekiyorsun?" şeklinde yorumlar yaptı.

Artık mikrofon Merve Boğulur’da… Sosyal medyadan yorum yağdı!

Artık mikrofon Merve Boğulur’da… Sosyal medyadan yorum yağdı!

Son dönemde açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık konuşulan oyun , kanalı açmasının ardından bu kez de şarkıcılığa adım attı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Artık mikrofon Merve Boğulur’da… Sosyal medyadan yorum yağdı!

Artık mikrofon Merve Boğulur’da… Sosyal medyadan yorum yağdı!

"Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım yolda" diyen Boluğur, bir paylaşımda daha bulundu.

Artık mikrofon Merve Boğulur’da… Sosyal medyadan yorum yağdı!

Artık mikrofon Merve Boğulur’da… Sosyal medyadan yorum yağdı!

"SÖZLERİ BANA AİT"

Daha önce ilk şarkısı 'Frekans'ın klip çekimlerine hazırlandığını belirten , ikinci çalışması 'Yara' için heyecanlı olduğunu söyleyerek ve şarkının sözlerinin de kendisine ait olduğunu duyurdu.

Artık mikrofon Merve Boğulur’da… Sosyal medyadan yorum yağdı!

Artık mikrofon Merve Boğulur’da… Sosyal medyadan yorum yağdı!

"HANGİ ARA YAZDIN"

Oyuncuya, takipçileri "Hangi ara sözlerini yazdın da şimdi klip çekiyorsun?" şeklinde yorumlar yaptı.

SON DAKİKA