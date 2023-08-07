Arto’ya Çağla Şikel tokadı! Mal varlığına el koydu

Şikel'in bu videosunu gören Arto, Çağla Şikel için "İnsan adaplı olur. Oturup kalkmasını öğreteceğine televizyonda memelerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin" demişti. Sosyal medya hesabı üzerinden frikik görüntüsünü paylaşan Arto, kısa süre sonra bu paylaşımı silmişti.