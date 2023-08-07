Giriş Tarihi: 07.08.2023 06:32
Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
07:53
Arto'ya Çağla Şikel tokadı! Mal varlığına el koydu
Ünlü model Çağla Şikel'in sosyal medya üzerinden yayınladığı 'Mini etekle nasıl oturulur?' videosuna şarkıcı Arto çok sert yorum yapınca ikili arasında çıkan tartışma mahkemelik olmuştu. Çağla Şikel, Arto'nun kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle açtığı 1 milyonluk tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme, ünlü mankenin manevi olarak zarar gördüğünü belirterek Arto'nun 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetmişti. Şikel ise parasını Arto'nun mal varlığına haciz koydurarak tahsil ettiği ortaya çıktı. Arto'nun 3 aracına ve banka hesaplarına el konularak paranın tahsil edildiği öğrenildi.