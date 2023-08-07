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Haberler Galeri Arto'ya Çağla Şikel tokadı! Mal varlığına el koydu
Giriş Tarihi: 07.08.2023 06:32 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 07:53

Arto'ya Çağla Şikel tokadı! Mal varlığına el koydu

Ünlü model Çağla Şikel'in sosyal medya üzerinden yayınladığı 'Mini etekle nasıl oturulur?' videosuna şarkıcı Arto çok sert yorum yapınca ikili arasında çıkan tartışma mahkemelik olmuştu. Çağla Şikel, Arto'nun kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle açtığı 1 milyonluk tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme, ünlü mankenin manevi olarak zarar gördüğünü belirterek Arto'nun 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetmişti. Şikel ise parasını Arto'nun mal varlığına haciz koydurarak tahsil ettiği ortaya çıktı. Arto'nun 3 aracına ve banka hesaplarına el konularak paranın tahsil edildiği öğrenildi.

ATAKAN IRMAK
Arto’ya Çağla Şikel tokadı! Mal varlığına el koydu

Ünlü manken Çağla Şikel, YouTube, hesabından bir video çekerek mini etekle nasıl frikik vermeden oturulup kalkılmasına yönelik takipçilerine bilgi vermişti.

Arto’ya Çağla Şikel tokadı! Mal varlığına el koydu

Şikel'in bu videosunu gören Arto, Çağla Şikel için "İnsan adaplı olur. Oturup kalkmasını öğreteceğine televizyonda memelerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin" demişti. Sosyal medya hesabı üzerinden frikik görüntüsünü paylaşan Arto, kısa süre sonra bu paylaşımı silmişti.

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Arto’ya Çağla Şikel tokadı! Mal varlığına el koydu

'KADINLIĞIMI VE ANNELİĞİMİ AŞAĞILADI'

Çağla Şikel hakkında yapılan yorumlara sessizliğini adliyede bozdu. Ünlü manken İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak, Arto'nun şahsını maddi ve manevi anlamda etkilediğini belirtti.

Arto’ya Çağla Şikel tokadı! Mal varlığına el koydu

Mahkemeye sunulan şikayet dilekçesinde şarkıcı Arto'nun Çağla Şikel hakkında hayasızca yorumlarda bulunarak kadınlığı ve anneliğini aşağılayan sözler sarf ettiği ifade edilerek suç işlediği anlatıldı.

Arto’ya Çağla Şikel tokadı! Mal varlığına el koydu

ARTO'NUN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

ATK Yapılan yargılamada sonrası İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi Arto'nun Çağla Şikel'e yönelik söylemiş olduğu sözler sonrası 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetmişti.

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