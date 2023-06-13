Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Arzum Onan’la 27 yıllık evliliğini bitiren Mehmet Aslantuğ yeni bir aşka yelken açtı mı? Beklenen ilk açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 13.06.2023 07:03 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 07:32

Arzum Onan’la 27 yıllık evliliğini bitiren Mehmet Aslantuğ yeni bir aşka yelken açtı mı? Beklenen ilk açıklama geldi!

Magazin kulisleri bu aşk haberiyle sarsılmıştı. 'Sıcak Saatler' dizinde birlikte rol alan Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan 27 yıllık evlilikleri geçtiğimiz günlerde bitirmişti. Ünlü çift el ele geldikleri boşanma davasından yine el ele ayrılmıştı. Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın biten evliliğinin ardından magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiası ortalığı karıştırdı. İhanet iddialarını her seferinde yalanlayan çiftten Mehmet Aslantuğ'un gönlünü iş insanı Gözde Akpınar'a kaptırdığı iddia edildi. Çok konuşulan iddianın ardından ilk açıklama Gözde Akpınar'dan geldi. İşte magazin kulislerine bomba gibi düşen haberin merak tüm detayları…

Arzum Onan’la 27 yıllık evliliğini bitiren Mehmet Aslantuğ yeni bir aşka yelken açtı mı? Beklenen ilk açıklama geldi!

Rüya çiftlerinden Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un boşanması gündeme bomba gibi düşmüştü. Bir oğulları olan çift, 27 yıllık evliliklerini 10 dakika süren bir duruşmada tek celseyle bitirmiş, duruşma sonrası da adliyeden el ele ayrılmıştı. Arzum Onan'la anlaşmalı olarak boşanan oyuncu Mehmet Aslantuğ'un iş insanı Gözde Akpınar'la aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Oyuncu Mehmet Aslantuğ'dan hakkında çıkan yeni aşk iddialarına ilk açıklama geldi. İşte detaylar…

Arzum Onan’la 27 yıllık evliliğini bitiren Mehmet Aslantuğ yeni bir aşka yelken açtı mı? Beklenen ilk açıklama geldi!

Ünlü oyuncu Mahmet Aslantuğ'un iş insanı Gözde Akpınar'la aşk yaşamaya başladığı öne sürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Arzum Onan’la 27 yıllık evliliğini bitiren Mehmet Aslantuğ yeni bir aşka yelken açtı mı? Beklenen ilk açıklama geldi!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mehmet Aslantuğ, Gözde Akpınar'la ilgili soruya "Hiç bir araya gelmedik. Hiç tanımadığım insanlarla da bazı söylentiler çıkarılıyor. Cevap vermeye bile gerek duymuyorum" ifadelerini kullandı. Gözde Akpınar'ın da Aslantuğ'la tanışmadığı, avukatıyla tekzip yayınlatmak için harekete geçtiği belirtildi.

Arzum Onan’la 27 yıllık evliliğini bitiren Mehmet Aslantuğ yeni bir aşka yelken açtı mı? Beklenen ilk açıklama geldi!

Gözde Akpınar, iddia edildiği gibi Mehmet Aslantuğ ile birlikte olup olmadığına ilişkin sosyal medyadan da bir açıklama yaptı.

Arzum Onan’la 27 yıllık evliliğini bitiren Mehmet Aslantuğ yeni bir aşka yelken açtı mı? Beklenen ilk açıklama geldi!

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Gözde Akpınar, Mehmet Aslantuğ ile birlikte olmadığını belirterek iddia sahibi kişiye tazminat davası açacağını dile getirdi; "Pazartesi ne yapacaksın deseler, tazminat davası açacağım aklıma gelmezdi. Hayat biz planlar yaparken, başımıza hangi saçmalığın geldiğidir. Dünya maalesef kötü ve gerzek insan dolu. Neyse kalın sağlıcakla" sözleriyle çıkan iddiaları sert bir dille yalanladı.

SON DAKİKA