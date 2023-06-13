Arzum Onan’la 27 yıllık evliliğini bitiren Mehmet Aslantuğ yeni bir aşka yelken açtı mı? Beklenen ilk açıklama geldi!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mehmet Aslantuğ, Gözde Akpınar'la ilgili soruya "Hiç bir araya gelmedik. Hiç tanımadığım insanlarla da bazı söylentiler çıkarılıyor. Cevap vermeye bile gerek duymuyorum" ifadelerini kullandı. Gözde Akpınar'ın da Aslantuğ'la tanışmadığı, avukatıyla tekzip yayınlatmak için harekete geçtiği belirtildi.