Arzum Onan’la 27 yıllık evliliğini bitiren Mehmet Aslantuğ yeni bir aşka yelken açtı mı? Beklenen ilk açıklama geldi!

Magazin kulisleri bu aşk haberiyle sarsılmıştı. 'Sıcak Saatler' dizinde birlikte rol alan Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan 27 yıllık evlilikleri geçtiğimiz günlerde bitirmişti. Ünlü çift el ele geldikleri boşanma davasından yine el ele ayrılmıştı. Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın biten evliliğinin ardından magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiası ortalığı karıştırdı. İhanet iddialarını her seferinde yalanlayan çiftten Mehmet Aslantuğ'un gönlünü iş insanı Gözde Akpınar'a kaptırdığı iddia edildi. Çok konuşulan iddianın ardından ilk açıklama Gözde Akpınar'dan geldi. İşte magazin kulislerine bomba gibi düşen haberin merak tüm detayları…