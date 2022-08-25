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Haberler Galeri Aşk iddialarına yanıt! Çağla Şıkel ile Tolga Akış sevgili mi?
Giriş Tarihi: 25.08.2022 07:20 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 07:24

Aşk iddialarına yanıt! Çağla Şıkel ile Tolga Akış sevgili mi?

Ünlü manken Çağla Şıkel'in gönlünü Zeynep Bastık'tan boşanan menajer Tolga Akış'a kaptırdığı iddia edilmişti. Zeynep Bastık ve Tolga Akış cephesinden kısa süre önce sevenlerini üzen haber gelmişti. Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanma kararı aldıklarını açıklamış ve geçtiğimiz günlerde tek celsede evliliklerini noktalamıştı. Tolga Akış'ın, ünlü model Çağla Şıkel ile aşk yaşadığı iddia edilmiş; ancak Akış bu iddiaları yalanlamıştı. Çağla Şıkel, önceki gün Etiler'deydi. Şıkel ise, Tolga Akış'la ilgili sorulara verdiği yanıtla dikkat çekti. İşte Çağla Şıkel ile Zeynep Bastık'ın eski kocası Tolga Akış'ın aşk yaşadığı haberinin ayrıntıları...

GÖKHAN GÖKDUMAN
Aşk iddialarına yanıt! Çağla Şıkel ile Tolga Akış sevgili mi?

Son dönemin popüler şarkıcılarından Zeynep Bastık'la geçen yıl nikah masasına oturan ve geçtiğimiz haftalarda tek celsede boşanan Tolga Akış'ın, ünlü model Çağla Şıkel ile aşk yaşadığı iddia edilmiş; ancak Akış bu iddiaları yalanlamıştı. Çağla Şıkel, önceki gün Etiler'deydi. Ünlü manken geçtiğimiz günlerde İzzet Antebi ile geçmişte aşk yaşadığı ve Tolga Akış ile yeni bir ilişkiye başladığına dair hakkında çıkan haberlere yanıt verdi.

Aşk iddialarına yanıt! Çağla Şıkel ile Tolga Akış sevgili mi?

Ünlü manken, yaz tatili boyunca Mikonos, Çeşme ve Bodrum'a gittiğini söyledi. Şıkel, "En çok ailemle birlikte evimde mangal yapmayı seviyorum. O yüzden daha çok evde vakit geçirdim" dedi.

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Aşk iddialarına yanıt! Çağla Şıkel ile Tolga Akış sevgili mi?

Çağla Şıkel, oğulları ile Etiler'deki bir alışveriş merkezindeydi. Muhabirlerle sohbet eden Şıkel, tatil sezonunun nasıl geçtiğini anlattı:

Aşk iddialarına yanıt! Çağla Şıkel ile Tolga Akış sevgili mi?

"Mikonos'a, Çeşme'ye, oradan da Bodrum'a gittim. Benim en sevdiğim tatil, evde ailem ile mangal yapmak."

Aşk iddialarına yanıt! Çağla Şıkel ile Tolga Akış sevgili mi?

Geçtiğimiz günlerde İzzet Antebi ile geçmişte aşk yaşadığı ve Tolga Akış ile yeni bir ilişkiye başladığına dair hakkında haberler çıkan manken, "Keşke bu haberler yapılmadan önce beni arayıp sorsalar" dedi.

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