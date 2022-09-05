Aşk yeniden! Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu ile Gökhan Göz barıştı!

Giriş Tarihi: 05.09.2022 10:29 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 10:35

Doya Doya Moda programında jüri koltuğunda izlediğimiz modacı Gülşah Saraçoğlu gündeme bomba gibi düştü. Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu bir ayrılıp bir barıştığı eski sevgilisi Gökhan Göz'le görüntülendi. Saraçoğlu, son olarak olaylı bir şekilde ilişkisini bitirmişti. Geçtiğimiz aylarda kalbini aşka kapatmadığını söyleyen Göz ile Saraçoğlu cephesinden yeni haber geldi. İlişkilerine bir şans daha veren ikili, önceki gece Şile'de bir mekanda görüntülendi. Birlikte eğlenen ünlü çift, DJ kabinine geçerek birbirlerini öpücüklere boğdu. Mekanı el ele terk eden sevgililer, muhabirlerin sorularını yanıtlamadı.