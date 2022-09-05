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Haberler Galeri Aşk yeniden! Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu ile Gökhan Göz barıştı!
Giriş Tarihi: 05.09.2022 10:29 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 10:35

Aşk yeniden! Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu ile Gökhan Göz barıştı!

Doya Doya Moda programında jüri koltuğunda izlediğimiz modacı Gülşah Saraçoğlu gündeme bomba gibi düştü. Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu bir ayrılıp bir barıştığı eski sevgilisi Gökhan Göz'le görüntülendi. Saraçoğlu, son olarak olaylı bir şekilde ilişkisini bitirmişti. Geçtiğimiz aylarda kalbini aşka kapatmadığını söyleyen Göz ile Saraçoğlu cephesinden yeni haber geldi. İlişkilerine bir şans daha veren ikili, önceki gece Şile'de bir mekanda görüntülendi. Birlikte eğlenen ünlü çift, DJ kabinine geçerek birbirlerini öpücüklere boğdu. Mekanı el ele terk eden sevgililer, muhabirlerin sorularını yanıtlamadı.

Aşk yeniden! Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu ile Gökhan Göz barıştı!

'Doya Doya Moda' programı ile ekranlarda boy gösteren Gülşah Saraçoğlu ile iş insanı Gökhan Göz, geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Ünlü modacı, ayrılık sonrası evinde arkadaşlarıyla eğlenen Gökhan Göz'e, Instagram hesabı üzerinden canlı yayında küfürler yağdırmıştı. Saraçoğlu, ardından "Psikolojik olarak kadına şiddetin başka bir türünü yaşamış bulunmaktayım. Öfke kontrolümü sağlayamadım. Üzgünüm, pişmanım ve tüm sevenlerimden özür dilerim" demişti.

Aşk yeniden! Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu ile Gökhan Göz barıştı!

Berdan Mardini ile evliyken kendisiyle aşk yaşamaya başlayan Fatoş Yelliler ile bir küs bir barışık olan Gökhan Göz, daha önce defalarca kez ayrıldığı modacı Gülşah Saraçoğlu'na döndü.

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Aşk yeniden! Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu ile Gökhan Göz barıştı!

AŞK YENİDEN

Milliyet'in haberine göre; Birkaç ay önce geçmişte yaşanan her şeyi unuttuğunu söyleyen ve kalbinin aşka açık olduğunu ifade eden Göz, önceki akşam Saraçoğlu ile birlikte Şile'de bir mekanda objektiflere yansıdı.

Aşk yeniden! Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu ile Gökhan Göz barıştı!

Önce birlikte eğlenen ünlü çift, sonrasında DJ kabinine geçerek birbirlerini öpücüklere boğdu. Çıkışta ise mekanı el ele terk eden sevgililer, soruları yanıtsız bırakarak oradan ayrıldı.

Aşk yeniden! Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu ile Gökhan Göz barıştı!

"BİR DAHA TEKRARI OLMAYACAKTIR"

Kısa süre sonra sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeye başlayan ikili, ilişkilerine bir şans daha vermişti. Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmemişti.

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