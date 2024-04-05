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Haberler Galeri Aşkını böyle duyurdu! Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak tanınan Damla Ersubaşı yeni bir aşka yelken açtı!
Giriş Tarihi: 05.04.2024 13:34 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 13:34

Aşkını böyle duyurdu! Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak tanınan Damla Ersubaşı yeni bir aşka yelken açtı!

'Sihirli Annem' dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zeynep ile Zehra adından iki kızı olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. 'İhanet' ve 'şiddet' iddialarının gölgesinde ayrılan ikili geçtiğimiz günlerde yeniden karşı karşıya gelmişti. Damla Ersubaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Damla Ersubaşı'nın son paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düştü. Damla Ersubaşı, yeni bir aşka yelken açtı. Aşkını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Aşkını böyle duyurdu! Sihirli Annem’in Tuğçe’si olarak tanınan Damla Ersubaşı yeni bir aşka yelken açtı!

Magazin gündemine bomba gibi düştü! Çocuklarının babası Mustafa Can Keser ile olaylı bir şekilde boşanan Damla Ersubaşı, yeni bir aşka yelken açtı.

Aşkını böyle duyurdu! Sihirli Annem’in Tuğçe’si olarak tanınan Damla Ersubaşı yeni bir aşka yelken açtı!

Damla Ersubaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Aşkını böyle duyurdu! Sihirli Annem’in Tuğçe’si olarak tanınan Damla Ersubaşı yeni bir aşka yelken açtı!

Sosyal medya hesabından aşkını ilan eden Ersubaşı sevgilisi ile arkası dönük karelerini paylaşarak 'Şarkıyı enişteniz seçti' notunu düştü. Ünlü ismin bu paylaşımına yorum yağdı.

Aşkını böyle duyurdu! Sihirli Annem’in Tuğçe’si olarak tanınan Damla Ersubaşı yeni bir aşka yelken açtı!

Damla Ersubaşı, tektaşını böyle paylaştı...

Aşkını böyle duyurdu! Sihirli Annem’in Tuğçe’si olarak tanınan Damla Ersubaşı yeni bir aşka yelken açtı!

Damla Ersubaşı hakkında ortaya atılan iddialar şoke etmişti. 2020 yılında olaylı bir şekilde boşanan Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser yine mahkemelik olmuştu.

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