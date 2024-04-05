Giriş Tarihi: 05.04.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
13:34
Aşkını böyle duyurdu! Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak tanınan Damla Ersubaşı yeni bir aşka yelken açtı!
'Sihirli Annem' dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zeynep ile Zehra adından iki kızı olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. 'İhanet' ve 'şiddet' iddialarının gölgesinde ayrılan ikili geçtiğimiz günlerde yeniden karşı karşıya gelmişti. Damla Ersubaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Damla Ersubaşı'nın son paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düştü. Damla Ersubaşı, yeni bir aşka yelken açtı. Aşkını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.