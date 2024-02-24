Giriş Tarihi: 24.02.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
12:52
Aşkları doludizgin devam ediyor! Mehmet Ali Erbil genç sevgilisiyle paylaşım yaptı! Sosyal medya yıkıldı
67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, genç sevgilisi Gülseren Ceylan'la gününü gün ediyor. 41 yaş küçük genç sevgilisiyle bol bol paylaşımlar yapan Mehmet Ali Erbil, sosyal medyanın en sevilen isimlerinden biri… 26 yaşındaki Gülseren Ceylan'dan yeni bir aşk paylaşımı geldi. Mehmet Ali Erbil, özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Evliliğe sıcak bakan ve 4. kez baba olmak istediğini açıklayan Mehmet Ali Erbil'in açıklamaları çok konuşulmuştu. İşte aşkları doludizgin devam eden Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın son paylaşımı…