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Haberler Galeri Aşkları doludizgin devam ediyor! Mehmet Ali Erbil genç sevgilisiyle paylaşım yaptı! Sosyal medya yıkıldı
Giriş Tarihi: 24.02.2024 12:47 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 12:52

Aşkları doludizgin devam ediyor! Mehmet Ali Erbil genç sevgilisiyle paylaşım yaptı! Sosyal medya yıkıldı

67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, genç sevgilisi Gülseren Ceylan'la gününü gün ediyor. 41 yaş küçük genç sevgilisiyle bol bol paylaşımlar yapan Mehmet Ali Erbil, sosyal medyanın en sevilen isimlerinden biri… 26 yaşındaki Gülseren Ceylan'dan yeni bir aşk paylaşımı geldi. Mehmet Ali Erbil, özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Evliliğe sıcak bakan ve 4. kez baba olmak istediğini açıklayan Mehmet Ali Erbil'in açıklamaları çok konuşulmuştu. İşte aşkları doludizgin devam eden Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın son paylaşımı…

Aşkları doludizgin devam ediyor! Mehmet Ali Erbil genç sevgilisiyle paylaşım yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, genç sevgilisiyle aşk tazeledi. Gülseren Ceylan, aşkı Mehmet Ali Erbil ile sık sık paylaşımlar yapıyor. Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan ile gecelere aktı. Son paylaşımları sosyal medyada gündem oldu…

Aşkları doludizgin devam ediyor! Mehmet Ali Erbil genç sevgilisiyle paylaşım yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Şu sıralar 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil özel hayatı ile gündemden düşmüyor.

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Aşkları doludizgin devam ediyor! Mehmet Ali Erbil genç sevgilisiyle paylaşım yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Evliliğe sıcak bakan ve yeniden baba olmak istediğini açıklayan Mehmet Ali Erbil'e sevgilisinden çok sevindiği bir hediye gelmişti.

Aşkları doludizgin devam ediyor! Mehmet Ali Erbil genç sevgilisiyle paylaşım yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Mehmet Ali Erbil "iyi ki geldin oğlum" diyerek paylaştığı yavru köpeği sevgilisinin hediye ettiğini belirtmişti.

Aşkları doludizgin devam ediyor! Mehmet Ali Erbil genç sevgilisiyle paylaşım yaptı! Sosyal medya yıkıldı

İşte Mehmet Ali Erbil'in sevimli dostu...

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