Giriş Tarihi: 30.04.2022 14:54 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 15:14

Aşkları parmak ısırtıyor! Burak Özçivit güzel eşi Fahriye Evcen ile basketbol maçını "Sürpriz sonlu" diyerek paylaştı!

Sosyal medya oyuncu çift Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in eğlenceli videosunu konuşuyor. Sette başlayan aşklarını 2017 yılında nikah masasına taşımıştı. Sosyal medyayı en aktif kullanan isimleri arasında yer alan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti son olarak teke tek kapıştıkları basketbol maçı ile ilgi odağı odu. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "Böyle güzel rakip olabilir mi?" dedi. Spor şıklığıyla yine güzelliğini konuşturan Fahriye Evcen dikkatleri üzerine çekerken, çiftin eğenleceli hallerine hayranlarından beğeni yağdı. Oğulları Karan Özçivit ile keyifli anlar yaşayan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in mutlulukları düşman çatlattı. İşte Burak Özçivit'in "Sürpriz sonlu" diyerek paylaştığı o anlar...