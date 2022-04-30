Video Yaşam Basketbol maçı yapan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in eğlenceli anları: "Böyle güzel rakip olabilir mi?" | Video
Basketbol maçı yapan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in eğlenceli anları:

Basketbol maçı yapan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in eğlenceli anları: "Böyle güzel rakip olabilir mi?" | Video

30.04.2022 | 12:46

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Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen'le basketbol maçı yaptı. Özçivit, beraber geçirdikleri eğlenceli dakikalarını instagram hesabında paylaştı. O video binlerce kişi tarafından beğenildi.

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