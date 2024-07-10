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Haberler Galeri Aslı Enver boncuk gözlü kızı Elay’la sahilde oyunlar oynadı! İşte Aslı Enver ve kızının sevimli anları!
Giriş Tarihi: 10.07.2024 20:37 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 20:37

Aslı Enver boncuk gözlü kızı Elay’la sahilde oyunlar oynadı! İşte Aslı Enver ve kızının sevimli anları!

Aslı Enver hayranlarının son zamanlarda en çok keyif aldıkları şey hiç kuşkusuz minik Elay'ın olduğu paylaşımlar. Takipçiler Aslı Enver ile boncuk gözlü kızı Elay'dan gelecek pozları iple çekiyor. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak bundan tam 1 yıl önce mutlu evliliklerini kızları Elay ile taçlandırdı. Ünlü oyuncu bugün minik kızıyla sahilde oyunlar oynadı. O anları da kendi kişisel hesabından yayınladı. İşte Aslı Enver ve kızının kalpleri ısıtan o pozu!

Aslı Enver boncuk gözlü kızı Elay’la sahilde oyunlar oynadı! İşte Aslı Enver ve kızının sevimli anları!

Dizilerdeki başarılı performansıyla ünlenen oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la evlenmişti.

Aslı Enver boncuk gözlü kızı Elay’la sahilde oyunlar oynadı! İşte Aslı Enver ve kızının sevimli anları!

GEÇEN YIL KIZLARINA KAVUŞTULAR

Ünlü çiftin bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları oldu. Aslı Enver hayranları şu sıralar hiç kuşkusuz en çok minik Elay ile gelecek pozları iple çekiyor.

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Aslı Enver boncuk gözlü kızı Elay’la sahilde oyunlar oynadı! İşte Aslı Enver ve kızının sevimli anları!

SAHİLDE OYUNLAR OYNADI

Ünlü oyuncu bugün minik kızıyla sahilde oyunlar oynadı.

Aslı Enver boncuk gözlü kızı Elay’la sahilde oyunlar oynadı! İşte Aslı Enver ve kızının sevimli anları!

KALPLERİ ISITAN O POZLAR!

O anları da kendi kişisel hesabından yayınladı.

Aslı Enver boncuk gözlü kızı Elay’la sahilde oyunlar oynadı! İşte Aslı Enver ve kızının sevimli anları!

İşte Aslı Enver ve kızının kalpleri ısıtan o pozu!

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