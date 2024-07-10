Giriş Tarihi: 10.07.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
20:37
Aslı Enver boncuk gözlü kızı Elay’la sahilde oyunlar oynadı! İşte Aslı Enver ve kızının sevimli anları!
Aslı Enver hayranlarının son zamanlarda en çok keyif aldıkları şey hiç kuşkusuz minik Elay'ın olduğu paylaşımlar. Takipçiler Aslı Enver ile boncuk gözlü kızı Elay'dan gelecek pozları iple çekiyor. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak bundan tam 1 yıl önce mutlu evliliklerini kızları Elay ile taçlandırdı. Ünlü oyuncu bugün minik kızıyla sahilde oyunlar oynadı. O anları da kendi kişisel hesabından yayınladı. İşte Aslı Enver ve kızının kalpleri ısıtan o pozu!