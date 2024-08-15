Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Aslı Enver kızı Elay’ın ilk kez yürüdüğü anları paylaştı! İşte Aslı Enver’in kızının sevimli o anları!
Giriş Tarihi: 15.08.2024 20:10 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 20:24

Aslı Enver kızı Elay’ın ilk kez yürüdüğü anları paylaştı! İşte Aslı Enver’in kızının sevimli o anları!

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la dünya evine girdi. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın bu mutlu evliliğinden bir de Elay adında minik bir kızları var. Ünlü oyuncu, sosyal medyada kızının en sevimli anlarını paylaşıyor. Bugün bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, kızının ilk kez yürüdüğü anları takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Aslı Enver'in minik kızı Elay'ın o sevimli anlarını paylaştı.

Aslı Enver kızı Elay’ın ilk kez yürüdüğü anları paylaştı! İşte Aslı Enver’in kızının sevimli o anları!

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde başarılı performansıyla ününe ün katan ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la dünyaevine girdi.

Aslı Enver kızı Elay’ın ilk kez yürüdüğü anları paylaştı! İşte Aslı Enver’in kızının sevimli o anları!

Ünlü çiftin bu evliliğinden bir de Elay adında kızları oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aslı Enver kızı Elay’ın ilk kez yürüdüğü anları paylaştı! İşte Aslı Enver’in kızının sevimli o anları!

İLK ADIMLARINI PAYLAŞTI

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu, bu kez minik kızının ilk adımlarını paylaştı.

Aslı Enver kızı Elay'ın ilk kez yürüdüğü anları paylaştı! İşte Aslı Enver'in kızının sevimli o anları!

Aslı Enver kızı Elay’ın ilk kez yürüdüğü anları paylaştı! İşte Aslı Enver’in kızının sevimli o anları!

İŞTE MİNİK ELAY'IN SEVİMLİ ANLARI!

İşte Aslı Enver'in minik kızı Elay'ın o sevimli anlarını paylaştı.

Aslı Enver kızı Elay’ın ilk kez yürüdüğü anları paylaştı! İşte Aslı Enver’in kızının sevimli o anları!

İşte Aslı Enver'in minik kızı Elay'ın o sevimli anlarını paylaştı.

SON DAKİKA