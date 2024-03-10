Giriş Tarihi: 10.03.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
19:25
Aslı Enver kızı Elay’ın yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Aslı Enver’in 9 aylık sevimli bebeği Elay!
Ünlü oyuncu Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile sürpriz bir kararla dünyaevine girdi. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları var. Mutluluklarını kızları Elay'la taçlandıran ünlü çiftten Aslı Enver, her fırsatta kızının yüzünü göstermeden sevimli paylaşımlarda bulunuyordu. Ancak Aslı Enver, bugün ilk kez radikal bir karar aldı ve kızını gösterdi. İşte Aslı Enver'in sevimli kızı Elay!