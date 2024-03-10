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Haberler Galeri Aslı Enver kızı Elay’ın yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Aslı Enver’in 9 aylık sevimli bebeği Elay!
Giriş Tarihi: 10.03.2024 18:51 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 19:25

Aslı Enver kızı Elay’ın yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Aslı Enver’in 9 aylık sevimli bebeği Elay!

Ünlü oyuncu Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile sürpriz bir kararla dünyaevine girdi. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları var. Mutluluklarını kızları Elay'la taçlandıran ünlü çiftten Aslı Enver, her fırsatta kızının yüzünü göstermeden sevimli paylaşımlarda bulunuyordu. Ancak Aslı Enver, bugün ilk kez radikal bir karar aldı ve kızını gösterdi. İşte Aslı Enver'in sevimli kızı Elay!

Aslı Enver kızı Elay’ın yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Aslı Enver’in 9 aylık sevimli bebeği Elay!

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde başarılı performansıyla ününe ün katan ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la evlendi.

Aslı Enver kızı Elay’ın yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Aslı Enver’in 9 aylık sevimli bebeği Elay!

KIZLARI OLDU

Ünlü çiftin bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları oldu.

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Aslı Enver kızı Elay’ın yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Aslı Enver’in 9 aylık sevimli bebeği Elay!

YÜZÜNÜ GİZLİYOR

Mutluluklarını kızları Elay'la taçlandıran ünlü çiftten Aslı Enver, her fırsatta kızının yüzünü göstermeden sevimli paylaşımlarda bulunuyor.

Aslı Enver kızı Elay’ın yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Aslı Enver’in 9 aylık sevimli bebeği Elay!

ASLI ENVER'DEN RADİKAL KARAR

Ancak Aslı Enver, bugün radikal bir karar aldı.

Aslı Enver kızı Elay’ın yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Aslı Enver’in 9 aylık sevimli bebeği Elay!

KIZININ YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ

Ünlü oyuncu, minik kızının yüzünü ilk kez gösterdi. Enver ve kızının pozları sonrası ünlülerden de yorum yağdı.

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