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Haberler Galeri Aslı Enver mavi gözlü minik kızı Elay’ın yeni pozunu paylaştı! İşte Aslı Enver’in kızı Elay!
Giriş Tarihi: 26.05.2024 19:08 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 19:08

Aslı Enver mavi gözlü minik kızı Elay’ın yeni pozunu paylaştı! İşte Aslı Enver’in kızı Elay!

Aslı Enver hayranları şu sıralar hiç kuşkusuz en çok minik Elay ile gelen paylaşımlarla mutlu oluyor. Çiçeği burnunda anne Aslı Enver bugün 40 yaşına bastı. "Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde oynayan ve başarılı performansıyla ilgi çeken ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la hayatını birleştirmişti. Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu, bugün kızıyla bir paylaşım yaptı. Mavi gözlü minik Elay'ın sevimli pozu sosyal medyada ilgi topladı. İşte Aslı Enver'in minik kızı Elay'ın yeni pozu!

Aslı Enver mavi gözlü minik kızı Elay’ın yeni pozunu paylaştı! İşte Aslı Enver’in kızı Elay!

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde başarılı performansıyla ününe ün katan ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la evlendi.

Aslı Enver mavi gözlü minik kızı Elay’ın yeni pozunu paylaştı! İşte Aslı Enver’in kızı Elay!

Sessiz sedasız evlenen çiftten kısa süre sonra bebek müjdesi gelmişti.

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Aslı Enver mavi gözlü minik kızı Elay’ın yeni pozunu paylaştı! İşte Aslı Enver’in kızı Elay!

4 TEMMUZ'DA KIZLARINA KAVUŞTULAR

Ünlü çiftin bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları oldu.

Aslı Enver mavi gözlü minik kızı Elay’ın yeni pozunu paylaştı! İşte Aslı Enver’in kızı Elay!

KIZIYLA YENİ PAYLAŞIM!

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu, bugün kızıyla bir paylaşım yaptı.

Aslı Enver mavi gözlü minik kızı Elay’ın yeni pozunu paylaştı! İşte Aslı Enver’in kızı Elay!

SEVİMLİ POZU!

Mavi gözlü minik Elay'ın sevimli pozu sosyal medyada ilgi topladı.

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