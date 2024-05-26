Giriş Tarihi: 26.05.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
19:08
Aslı Enver mavi gözlü minik kızı Elay’ın yeni pozunu paylaştı! İşte Aslı Enver’in kızı Elay!
Aslı Enver hayranları şu sıralar hiç kuşkusuz en çok minik Elay ile gelen paylaşımlarla mutlu oluyor. Çiçeği burnunda anne Aslı Enver bugün 40 yaşına bastı. "Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde oynayan ve başarılı performansıyla ilgi çeken ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la hayatını birleştirmişti. Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu, bugün kızıyla bir paylaşım yaptı. Mavi gözlü minik Elay'ın sevimli pozu sosyal medyada ilgi topladı. İşte Aslı Enver'in minik kızı Elay'ın yeni pozu!