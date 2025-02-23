Giriş Tarihi: 23.02.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
15:40
Aslı Enver minik kızı Elay ile Londra’nın altını üstüne getirdi! “Küçük gezgin” ile paylaşımlarına beğeni yağdı
Ünlü oyuncu Aslı Enver, başarılı projeleri kadar özel hayatıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sosyal medyada aktif olan Enver, geçtiğimiz haftalarda minik kızı Elay ile Londra'da geçirdiği keyifli anları paylaşmış ve büyük beğeni toplamıştı. Son olarak, kızının yeni anlarını "Küçük gezgin" notuyla paylaşan ünlü oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.