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Haberler Galeri Aslı Enver minik kızı Elay ile Londra’nın altını üstüne getirdi! “Küçük gezgin” ile paylaşımlarına beğeni yağdı
Giriş Tarihi: 23.02.2025 15:29 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 15:40

Aslı Enver minik kızı Elay ile Londra’nın altını üstüne getirdi! “Küçük gezgin” ile paylaşımlarına beğeni yağdı

Ünlü oyuncu Aslı Enver, başarılı projeleri kadar özel hayatıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sosyal medyada aktif olan Enver, geçtiğimiz haftalarda minik kızı Elay ile Londra'da geçirdiği keyifli anları paylaşmış ve büyük beğeni toplamıştı. Son olarak, kızının yeni anlarını "Küçük gezgin" notuyla paylaşan ünlü oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.

Aslı Enver minik kızı Elay ile Londra’nın altını üstüne getirdi! Küçük gezgin ile paylaşımlarına beğeni yağdı

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde oynayan ve başarılı performansıyla ilgi çeken ünlü oyuncu Aslı Enver başarılı kariyerinin yanı sıra mutlu evliliği ile de merak edilen isimlerden.

Aslı Enver minik kızı Elay ile Londra’nın altını üstüne getirdi! Küçük gezgin ile paylaşımlarına beğeni yağdı

2022 yılında sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la dünyevine giren isim, geçtiğimiz 2023 yılında ise kızları Elay'ı kucaklarına almıştı.

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Aslı Enver minik kızı Elay ile Londra’nın altını üstüne getirdi! Küçük gezgin ile paylaşımlarına beğeni yağdı

Sosyal medya üzerinden sık sık paylaşımlar yapan Aslı Enver kızı Elay'ın son hallerini paylaştı.

Aslı Enver minik kızı Elay ile Londra’nın altını üstüne getirdi! Küçük gezgin ile paylaşımlarına beğeni yağdı

Takipçilerinden beğeni yağan o görüntülere ise "küçük gezgin" notunu düştü.

Aslı Enver minik kızı Elay ile Londra’nın altını üstüne getirdi! Küçük gezgin ile paylaşımlarına beğeni yağdı

Sevenlerinden çokça övgü alan görüntülerde minik Elay'ın anne ve babasıyla Londra'nın adeta altını üstüne getirdiği görülüyor.

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