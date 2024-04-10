Giriş Tarihi: 10.04.2024 21:32
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
21:32
Aslı Enver’den 8 aylık minik kızıyla bayram pozu! İşte Aslı Enver’in kızı Elay!
"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde oynayan ve başarılı performansıyla ilgi çeken ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la evlendi. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın bu mutlu evliliğinden 4 Temmuz'da doğan Elay adında bir de kızları var. Aslı Enver, önce minik kızıyla bayram kutlaması yaptı, ardından da eşiyle romantik bir poz paylaştı. İşte Aslı Enver'in sosyal medyaya damga vuran o pozları!