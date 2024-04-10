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Haberler Galeri Aslı Enver’den 8 aylık minik kızıyla bayram pozu! İşte Aslı Enver’in kızı Elay!
Giriş Tarihi: 10.04.2024 21:32 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 21:32

Aslı Enver’den 8 aylık minik kızıyla bayram pozu! İşte Aslı Enver’in kızı Elay!

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde oynayan ve başarılı performansıyla ilgi çeken ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la evlendi. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın bu mutlu evliliğinden 4 Temmuz'da doğan Elay adında bir de kızları var. Aslı Enver, önce minik kızıyla bayram kutlaması yaptı, ardından da eşiyle romantik bir poz paylaştı. İşte Aslı Enver'in sosyal medyaya damga vuran o pozları!

Aslı Enver’den 8 aylık minik kızıyla bayram pozu! İşte Aslı Enver’in kızı Elay!

Dizilerdeki başarılı performansıyla ünlenen oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la dünyaevine girdi.

Aslı Enver’den 8 aylık minik kızıyla bayram pozu! İşte Aslı Enver’in kızı Elay!

4 TEMMUZ'DA KIZLARINA KAVUŞTULAR

Ünlü çiftin bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları oldu.

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Aslı Enver’den 8 aylık minik kızıyla bayram pozu! İşte Aslı Enver’in kızı Elay!

BAYRAMA ÖZEL PAYLAŞIMLAR!

Ünlü oyuncu bugün önce kızıyla bayram kutlaması paylaştı ardından da eşiyle romantik bir paylaşım yaptı.

Aslı Enver’den 8 aylık minik kızıyla bayram pozu! İşte Aslı Enver’in kızı Elay!

8 AYLIK KIZININ BAYRAM POZUNA YORUM YAĞDI: ANNESİNE NE KADAR BENZİYOR!

Paylaşıma ise yorum yağdı. Minik kızı Elay'ın fotoğrafını gören takipçiler paylaşımın altına, "Annesi gibi çok güzel", "annesine ne kadar benziyor" ve "Maşallah hep gülsün" gibi yorumlarda bulundular.

Aslı Enver’den 8 aylık minik kızıyla bayram pozu! İşte Aslı Enver’in kızı Elay!

İşte Aslı Enver'in sosyal medyaya damga vuran o pozları!

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