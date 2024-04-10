Aslı Enver’den 8 aylık minik kızıyla bayram pozu! İşte Aslı Enver’in kızı Elay!

8 AYLIK KIZININ BAYRAM POZUNA YORUM YAĞDI: ANNESİNE NE KADAR BENZİYOR!

Paylaşıma ise yorum yağdı. Minik kızı Elay'ın fotoğrafını gören takipçiler paylaşımın altına, "Annesi gibi çok güzel", "annesine ne kadar benziyor" ve "Maşallah hep gülsün" gibi yorumlarda bulundular.