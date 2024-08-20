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Haberler Galeri Aslı Enver’den nostaljik paylaşım! Aslı Enver'in küçüklüğü minik Elay’a benziyor mu?
Giriş Tarihi: 20.08.2024 18:24 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 18:24

Aslı Enver’den nostaljik paylaşım! Aslı Enver'in küçüklüğü minik Elay’a benziyor mu?

Oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde minik kızı Elay'ın yürüdüğü anları takipçileriyle paylaştı. Sosyal medyayı sık kullanan Aslı Enver'in bu paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı. Bugün bir paylaşım daha yapan ünlü oyuncu, kendi küçüklük fotoğrafını paylaştı. Bazı takipçiler Enver'in küçüklüğünü minik kızı Elay'a benzetti. İşte Aslı Enver'in o paylaşımı!

Aslı Enver’den nostaljik paylaşım! Aslı Enver’in küçüklüğü minik Elay’a benziyor mu?

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde başarılı performansıyla ününe ün katan ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la evlendi.

Aslı Enver’den nostaljik paylaşım! Aslı Enver’in küçüklüğü minik Elay’a benziyor mu?

Ünlü oyuncu bu evliliğinden Elay adında bir de kız çocuğu dünyaya getirdi.

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Aslı Enver’den nostaljik paylaşım! Aslı Enver’in küçüklüğü minik Elay’a benziyor mu?

NOSTALJİK PAYLAŞIM

Sık sık sosyal medyada kızı ile paylaşım yapan ünlü oyuncu, bu kez yaptığı nostaljik bir paylaşımla magazin gündeminde yer aldı.

Aslı Enver’den nostaljik paylaşım! Aslı Enver’in küçüklüğü minik Elay’a benziyor mu?

Enver, sosyal medyada bugün kızıyla paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Aslı Enver’den nostaljik paylaşım! Aslı Enver’in küçüklüğü minik Elay’a benziyor mu?

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI: MİNİ BEN!

Ünlü oyuncu, kardeşiyle birlikte çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. Enver fotoğrafının altına 'Mini ben' notunu da eklemeyi ihmal etmedi.

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