Giriş Tarihi: 20.08.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
18:24
Aslı Enver’den nostaljik paylaşım! Aslı Enver'in küçüklüğü minik Elay’a benziyor mu?
Oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde minik kızı Elay'ın yürüdüğü anları takipçileriyle paylaştı. Sosyal medyayı sık kullanan Aslı Enver'in bu paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı. Bugün bir paylaşım daha yapan ünlü oyuncu, kendi küçüklük fotoğrafını paylaştı. Bazı takipçiler Enver'in küçüklüğünü minik kızı Elay'a benzetti. İşte Aslı Enver'in o paylaşımı!