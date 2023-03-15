Giriş Tarihi: 15.03.2023 16:19
Güncelleme Tarihi: 15.03.2023
16:27
Aslı Gümüşel ile Metin Şen'in boşanma protokolü ortaya çıktı! Yaza kadar aynı evdeler!
Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in küçük oğlu Metin Şen ile 23 yıllık eşi Aslı Şen boşandı. İkili, dün Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmada 23 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Evliliklerinde yaşadıkları sorunlara dair hiç konuşmayan Metin Şen, ilk kez, "Anlaşmalı olarak, kavgasız gürültüsüz ayrıldık. 23 seneye yakışan şekilde boşandık." dedi. Aslı Şen ise sosyal medya hesabında güncelleme yaparak soyadını değiştirdi. Aslı Gümüşel ile Metin Şen'in boşanma protokolü ortaya çıktı!