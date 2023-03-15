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Haberler Galeri Aslı Gümüşel ile Metin Şen'in boşanma protokolü ortaya çıktı! Yaza kadar aynı evdeler!
Giriş Tarihi: 15.03.2023 16:19 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 16:27

Aslı Gümüşel ile Metin Şen'in boşanma protokolü ortaya çıktı! Yaza kadar aynı evdeler!

Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in küçük oğlu Metin Şen ile 23 yıllık eşi Aslı Şen boşandı. İkili, dün Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmada 23 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Evliliklerinde yaşadıkları sorunlara dair hiç konuşmayan Metin Şen, ilk kez, "Anlaşmalı olarak, kavgasız gürültüsüz ayrıldık. 23 seneye yakışan şekilde boşandık." dedi. Aslı Şen ise sosyal medya hesabında güncelleme yaparak soyadını değiştirdi. Aslı Gümüşel ile Metin Şen'in boşanma protokolü ortaya çıktı!

Aslı Gümüşel ile Metin Şen’in boşanma protokolü ortaya çıktı! Yaza kadar aynı evdeler!

Temmuz 2000'de görkemli bir düğünle evlenen Aslı Gümüşel ile Metin Şen 23 yıllık evliliklerini, Beykoz Adliyesi'nde görülen 15 dakikalık bir duruşmayla bitirdi. İki oğlu olan Aslı Gümüşel ile Metin Şen, sessiz sedasız boşandı.

Aslı Gümüşel ile Metin Şen’in boşanma protokolü ortaya çıktı! Yaza kadar aynı evdeler!

Dostça yollarını ayırdıklarını söyleyen Metin Şen ve Aslı Gümüşel, evlatları için arkadaşlıklarının devam edeceğini de belirtti.

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Aslı Gümüşel ile Metin Şen’in boşanma protokolü ortaya çıktı! Yaza kadar aynı evdeler!

Metin Şen boşanmanın ardından "Anlaşmalı olarak, kavgasız gürültüsüz boşandık. Nasıl 23 sene bize yakışan şekilde evli kaldıysak yine aynı şekilde boşandık" ifadelerini kullandı.

Aslı Gümüşel ile Metin Şen’in boşanma protokolü ortaya çıktı! Yaza kadar aynı evdeler!

Biten evliliğin ardından Aslı Şen, sosyal medya hesabından soyadını Aslı Gümüşel olarak değiştirdi. Aslı Gümüşel ile Metin Şen'in boşanma protokolü ortaya çıktı!

Aslı Gümüşel ile Metin Şen’in boşanma protokolü ortaya çıktı! Yaza kadar aynı evdeler!

Hürriyet'te yer alan habere göre çift, yaptıkları boşanma protokolüne göre birbirinden herhangi bir taşınmaz istemedi. Onun yerine her ikisi de tüm mal varlıklarını oğulları Berke ve Batu'nun üzerine yaptı.

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