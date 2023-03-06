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Haberler Galeri Asrın felaketinin üzerinden 1 ay geçti... Annesini kaybeden Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'dan acı paylaşım : Yerde hala kanın vardı baktım dakikalarca
Giriş Tarihi: 06.03.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 11:40

Asrın felaketinin üzerinden 1 ay geçti... Annesini kaybeden Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'dan acı paylaşım : Yerde hala kanın vardı baktım dakikalarca

Türkiye ardı ardına gerçekleşen yıkıcı büyüklükteki depremlerin üzerinden 1 ay geçti. Pek çok ilde hissedilen deprem sonrası Seren Serengil'in uzun süredir birlikte olduğu Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma'nın ailesinden de kötü haber gelmişti. Ülkemizi yasa boğan asrın felaketinde Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın enkaz altında kalan anne ve babasına ulaşılmış ancak Mustafa Tohma'nın annesi iç kanama sebebiyle hayatını kaybetmişti. Mustafa Tohma, son paylaşımıyla yürek sızlattı. Anne acısıyla kavrulan Mustafa Tohma annesi ile son konuşmasını anlattı...

Asrın felaketinin üzerinden 1 ay geçti... Annesini kaybeden Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’dan acı paylaşım : Yerde hala kanın vardı baktım dakikalarca

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü gerçekleşen iki büyük depremde onbinlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi. Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi de depremde enkaz altında kalmıştı.

Asrın felaketinin üzerinden 1 ay geçti... Annesini kaybeden Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’dan acı paylaşım : Yerde hala kanın vardı baktım dakikalarca

Gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunan Tohma'nın ailesi enkazdan çıkarıldı.

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Asrın felaketinin üzerinden 1 ay geçti... Annesini kaybeden Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’dan acı paylaşım : Yerde hala kanın vardı baktım dakikalarca

Ancak Mustafa Tohma'nın babası kurtarılırken, annesi iç kanama sebebiyle hayatını kaybetti.

Asrın felaketinin üzerinden 1 ay geçti... Annesini kaybeden Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’dan acı paylaşım : Yerde hala kanın vardı baktım dakikalarca

Acısı henüz çok taze olan Tohma, annesiyle son konuşmasını anlattığı paylaşımı ile yürek sızlattı.

Asrın felaketinin üzerinden 1 ay geçti... Annesini kaybeden Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’dan acı paylaşım : Yerde hala kanın vardı baktım dakikalarca

"ÇOK ÖZLEDİM"

Annesinin kaybının üzerinden 1 ay geçen Tohma, sosyal medya hesabındna duygusal bir paylaşım yaptı. Tohma, annesiyle olan fotoğrafını paylaşıp; "Tam şu dakikalarda konuştuk, gülüştük. 'İyi geceler canım' dedin ama bir daha uyanmadın. O gündür iyi gecem yok. Tam 1 ay, çok özledim."

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