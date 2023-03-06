Asrın felaketinin üzerinden 1 ay geçti... Annesini kaybeden Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’dan acı paylaşım : Yerde hala kanın vardı baktım dakikalarca

Türkiye ardı ardına gerçekleşen yıkıcı büyüklükteki depremlerin üzerinden 1 ay geçti. Pek çok ilde hissedilen deprem sonrası Seren Serengil'in uzun süredir birlikte olduğu Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma'nın ailesinden de kötü haber gelmişti. Ülkemizi yasa boğan asrın felaketinde Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın enkaz altında kalan anne ve babasına ulaşılmış ancak Mustafa Tohma'nın annesi iç kanama sebebiyle hayatını kaybetmişti. Mustafa Tohma, son paylaşımıyla yürek sızlattı. Anne acısıyla kavrulan Mustafa Tohma annesi ile son konuşmasını anlattı...