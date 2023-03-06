Asrın felaketinin üzerinden 1 ay geçti... Annesini kaybeden Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’dan acı paylaşım : Yerde hala kanın vardı baktım dakikalarca

"ÇOK ÖZLEDİM"

Annesinin kaybının üzerinden 1 ay geçen Tohma, sosyal medya hesabındna duygusal bir paylaşım yaptı. Tohma, annesiyle olan fotoğrafını paylaşıp; "Tam şu dakikalarda konuştuk, gülüştük. 'İyi geceler canım' dedin ama bir daha uyanmadın. O gündür iyi gecem yok. Tam 1 ay, çok özledim."