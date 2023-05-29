Atakan Işıktutan ile aşk yaşayan İrem Derici: Leş bir kıskancım

Giriş Tarihi: 29.05.2023 09:38
Güncelleme Tarihi: 29.05.2023
09:52
Ünlü şarkıcı İrem Derici, Survivor yarışmasıyla tanınan Atakan Işıktutan ile bir süredir aşk yaşıyor. Mutlu bir birliktelik yaşayan ikili, romantik pozlarıyla da düşman çatlatıyor. Kendisinden 7 yaş küçük Atakan Işıktutan'ın birlikteliği dolu dizgin devam eden ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde "Atakan'ı klibimde oynatmam" açıklamasında bulunmuştu. Derici, bu açıklamalarını paylaşan bir magazin sayfasına yaptığı yorumla yine adından söz ettirmeyi başardı.