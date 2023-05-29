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Haberler Galeri Atakan Işıktutan ile aşk yaşayan İrem Derici: Leş bir kıskancım
Giriş Tarihi: 29.05.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 09:52

Atakan Işıktutan ile aşk yaşayan İrem Derici: Leş bir kıskancım

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Survivor yarışmasıyla tanınan Atakan Işıktutan ile bir süredir aşk yaşıyor. Mutlu bir birliktelik yaşayan ikili, romantik pozlarıyla da düşman çatlatıyor. Kendisinden 7 yaş küçük Atakan Işıktutan'ın birlikteliği dolu dizgin devam eden ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde "Atakan'ı klibimde oynatmam" açıklamasında bulunmuştu. Derici, bu açıklamalarını paylaşan bir magazin sayfasına yaptığı yorumla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Atakan Işıktutan ile aşk yaşayan İrem Derici: Leş bir kıskancım

Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz aylarda meslektaşı Cem Belevi'den olaylı bir şekilde ayrıldı. Cem Belevi'nin ihaneti ile sarsılan İrem Derici, Survivor yarışmacılarından Atakan Işıktutan ile yeni bir aşka yelken açtı.

Atakan Işıktutan ile aşk yaşayan İrem Derici: Leş bir kıskancım

Daha önceki röportajlarında Rizeli bir sevgili istediğini dile getiren şarkıcı Derici, Rizeli sevgilisi Atakan Işıktutan ile geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme'de görüntülendi ve ikilinin aşkı belgelendi.

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Atakan Işıktutan ile aşk yaşayan İrem Derici: Leş bir kıskancım

Şu sıralar aşktan ayakları yerden kesilen İrem Derici sevgilisini paylaşmaya doyamıyor.

Atakan Işıktutan ile aşk yaşayan İrem Derici: Leş bir kıskancım

Survivor yarışmacılarından Atakan Işıktutan ile birlikte olan ünlü şarkıcı, yeni sevgilisi ile Amsterdam'a giderek tatil yaptı.

Atakan Işıktutan ile aşk yaşayan İrem Derici: Leş bir kıskancım

Taze aşıklar, paylaştıkları aşk pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

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