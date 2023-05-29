Atakan Işıktutan ile aşk yaşayan İrem Derici: Leş bir kıskancım

Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz aylarda meslektaşı Cem Belevi'den olaylı bir şekilde ayrıldı. Cem Belevi'nin ihaneti ile sarsılan İrem Derici, Survivor yarışmacılarından Atakan Işıktutan ile yeni bir aşka yelken açtı.