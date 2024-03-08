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Giriş Tarihi: 08.03.2024 08:06 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 08:07

Ateş Kuşları’nda Barbaros’un yol ayrımı!

atv ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 46. Bölümüyle bu akşam saat 20.00'da atv'de ekrana gelecek.

Ateş Kuşları’nda Barbaros’un yol ayrımı!

46.Bölüm Özeti:

Sultan'ın sakladığı sırrı ortaya çıkaran, Ateş Kuşları'na Çatal'ın katilinin Sultan olduğunu haykıran Barbar'ı büyük bir yol ayrımı beklemektedir.

Ateş Kuşları’nda Barbaros’un yol ayrımı!

Sultan'ın akıbeti, ailesi ve mesleği arasında sıkışan Barbar'ın elindedir artık… Ateş Kuşları, verdiği kararı vicdanına sığdıramayan Barbar'ı yolundan döndürebilecek midir?

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Ateş Kuşları’nda Barbaros’un yol ayrımı!

Zıpkın, Çelik'i dolandıran sahte torunun gerçek yüzünü ortaya çıkarayım derken nasıl bir belaya bulaşacaktır?

Ateş Kuşları 46. Bölüm Fragmanı: "Senin karşında komiser Barbaros olarak duruyorum!"

Ateş Kuşları’nda Barbaros’un yol ayrımı!

Zorlu ve imtihan dolu zamanlar geçiren Ateş Kuşları'nı geçmişte derinden yaralayan bir tehdit, hayatlarına tekrar girmek üzeredir. Ateş Kuşları bu tehditle ne zaman ve nasıl yüzleşecektir?

Ateş Kuşları’nda Barbaros’un yol ayrımı!

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