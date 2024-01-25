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Haberler Galeri Ateş Kuşları'nda Gülayşe bir seçim yapmak zorunda!
Giriş Tarihi: 25.01.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 11:40

Ateş Kuşları'nda Gülayşe bir seçim yapmak zorunda!

atv ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 40. Bölümüyle 26 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek.

Ateş Kuşları’nda Gülayşe bir seçim yapmak zorunda!

40.Bölüm Özeti:

Mahallede yeni bir düzen kurmaya çalışan Ateş Kuşları'nın hayatı, Kara'nın bulaştığı bela yüzünden daha da çıkmaza girecek.

Ateş Kuşları’nda Gülayşe bir seçim yapmak zorunda!

Yaşanan tatsız olayları unutturmak adına mahalleliye dostça el uzatacaklar fakat Seyfi de boş durmayacak.

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Ateş Kuşları’nda Gülayşe bir seçim yapmak zorunda!

Ateş Kuşları'na fırsat vererek hata ettiğini düşünen Çelik, ipleri koparacak ama bu yaptığıyla Hacer'i karşısında bulacak.

Ateş Kuşları’nda Gülayşe bir seçim yapmak zorunda!

Ateş Kuşları'nın yeni mahallelerindeki imtihan dolu mücadelelerine bir yenisi daha eklenecek;

Ateş Kuşları’nda Gülayşe bir seçim yapmak zorunda!

Gülayşe, Barbar'la yeni hayatları arasında seçim yapmak zorunda kalacak.

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