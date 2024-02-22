Ateş Kuşları’nda Gülayşe ve Barbar’ın düğün telaşı!

Düğün telaşı içindeki Barbar'ın, Sultan'a dair tekrar şüpheleri çoğalır ve kızı takibe alır. Zıpkın ve Çelik kanadındaysa, ikiliyi şoke edecek yeni gelişmeler vardır. Biri hayatının en büyük sevincini yaşarken, diğeri şüphe ve huzursuzluğun pençesine düşecektir.