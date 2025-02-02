Giriş Tarihi: 02.02.2025 08:05
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
08:05
Atiye üç çocuklu anne olmayı anlattı: Kendimi süper kahraman gibi hissediyorum!
Birçok hit şarkısıyla ilgi toplayan başarılı şarkıcı Atiye, 2018 yılında ünlü prodüktör ve müzik yönetmeni olan Erol Sebebci ile evlendi. Şarkıcı Atiye'nin bu mutlu evliliğinden 3 kızı dünyaya geldi. A Para ekranlarında Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen 'Biz Bize'ye konuk olan ünlü şarkıcı anne olmayla ilgili duygu yüklü açıklamalarda bulundu.