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Giriş Tarihi: 02.02.2025 08:05 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 08:05

Atiye üç çocuklu anne olmayı anlattı: Kendimi süper kahraman gibi hissediyorum!

Birçok hit şarkısıyla ilgi toplayan başarılı şarkıcı Atiye, 2018 yılında ünlü prodüktör ve müzik yönetmeni olan Erol Sebebci ile evlendi. Şarkıcı Atiye'nin bu mutlu evliliğinden 3 kızı dünyaya geldi. A Para ekranlarında Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen 'Biz Bize'ye konuk olan ünlü şarkıcı anne olmayla ilgili duygu yüklü açıklamalarda bulundu.

İLKER GEZİCİ
Atiye üç çocuklu anne olmayı anlattı: Kendimi süper kahraman gibi hissediyorum!

A Para ekranlarında Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen 'Biz Bize'ye konuk olan ünlü şarkıcı anne olmayla ilgili duygu yüklü açıklamalarda bulundu.

Atiye üç çocuklu anne olmayı anlattı: Kendimi süper kahraman gibi hissediyorum!

Ünlü şarkıcı Atiye; "Ya Habibi, "Salla" "Don't think" ve "Soygun Var" gibi şarkılarıyla zirveye yerleşmiş, 2018 yılında ise hayatını prodüktör Erol Sebebci ile birleştirdi.

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Atiye üç çocuklu anne olmayı anlattı: Kendimi süper kahraman gibi hissediyorum!

Mutlu evliliğinden 2 kızı olan güzel şarkıcının, geçtiğimiz aylarda üçüncü kızı Rumi dünyaya gelmişti.

Atiye üç çocuklu anne olmayı anlattı: Kendimi süper kahraman gibi hissediyorum!

ATİYE

"ŞARKIMLA BEBEĞİM AYNI ZAMANA DENK GELDİ"

Anlayana şarkımızı yeni çıkardık. Şarkımla bebeğim aynı zamana denk geldi. Rumi'ye 9 aylık hamileyken çektim klibi. Hamileyken hep çalıştım, sahneyi hiç bırakmadım. Önceki hamileliğimde de öyleydi.

Atiye üç çocuklu anne olmayı anlattı: Kendimi süper kahraman gibi hissediyorum!

Şarkı müzikal anlamda yenilikçi iddialı. Sözler de eğlenceli. Görsel açıdan da müzikal anlamda da farklı olmasını istedik.

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