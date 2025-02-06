Giriş Tarihi: 06.02.2025 16:16 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 16:16

Avrupa Yakası'nın sarışın afetiydi! Evrim Akın'ın yeni saç imajını takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı! "Tam bir fiyasko"

Avrupa Yakası'nın Selin'i, Alemin Kralı'nın Jülide'siydi... Bir döneme oyunculuğa ile damga vuran Evrim Akın, unutulmaz rolleri ile hafızalara kazanmıştı. Günümüzde hala severek izlenen dizilerin ikonik karakterlerini canlandıran Akın, televizyon sektörüne devam etse de oyunculuğa ara vermesi hayranlarını üzmüştü. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel sunucu, son olarak saç imajını değiştirdiğini takipçileriyle paylaştı. Sevenlerinin 'Tam bir fiyasko' dediği Evrim Akın'ın yeni saç modelini gördünüz mü?