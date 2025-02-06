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Haberler Galeri Avrupa Yakası'nın sarışın afetiydi! Evrim Akın'ın yeni saç imajını takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı! "Tam bir fiyasko"
Giriş Tarihi: 06.02.2025 16:16 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 16:16

Avrupa Yakası'nın sarışın afetiydi! Evrim Akın'ın yeni saç imajını takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı! "Tam bir fiyasko"

Avrupa Yakası'nın Selin'i, Alemin Kralı'nın Jülide'siydi... Bir döneme oyunculuğa ile damga vuran Evrim Akın, unutulmaz rolleri ile hafızalara kazanmıştı. Günümüzde hala severek izlenen dizilerin ikonik karakterlerini canlandıran Akın, televizyon sektörüne devam etse de oyunculuğa ara vermesi hayranlarını üzmüştü. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel sunucu, son olarak saç imajını değiştirdiğini takipçileriyle paylaştı. Sevenlerinin 'Tam bir fiyasko' dediği Evrim Akın'ın yeni saç modelini gördünüz mü?

Avrupa Yakası’nın sarışın afetiydi! Evrim Akın’ın yeni saç imajını takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı! Tam bir fiyasko

atv'nin sevilen dizileri Alemin Kralı ve Avrupa Yakası'nda boy gösteren Evrim Akın, ikonik karakterlere hayat vererek bir döneme damga vurmuştu.

Avrupa Yakası’nın sarışın afetiydi! Evrim Akın’ın yeni saç imajını takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı! Tam bir fiyasko

Avrupa Yakası'nda Selin karakterini canlandıran Akın, diziye adeta farklı bir soluk getirmişti.

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Avrupa Yakası’nın sarışın afetiydi! Evrim Akın’ın yeni saç imajını takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı! Tam bir fiyasko

Deli dolu halleriyle dönemine damga vuran güzel oyuncu, sarı saçlarıyla güzelliğini de gözler önüne sermişti.

Avrupa Yakası’nın sarışın afetiydi! Evrim Akın’ın yeni saç imajını takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı! Tam bir fiyasko

Adeta Selin karakterine gönderme yapan Evrim Akın, Alemin Kralı'nda da Julide karakterini canlandırmıştı. Bu sefer karışımıza kıs ve koyu saçla çıkan Akın, bu haliyle de sevenlerinden tam not almıştı.

Avrupa Yakası’nın sarışın afetiydi! Evrim Akın’ın yeni saç imajını takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı! Tam bir fiyasko

ESKİ ROLÜNE GÖNDERME!

Uzun süredir sunuculuk yapan Evrim Akın, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Dönem dönem farklı saç stilleri deniyen Akın, yeni imajıyla bu sefer topa tutuldu.

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