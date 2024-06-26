Giriş Tarihi: 26.06.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
13:19
"Ay ışığında iki güzel" 52'lik güzel Pınar Aylin ile kızı Maya tatil pozlarıyla göz kamaştırdı!
Pınar Aylin, bir kamyonetin arkasında çektiği "Deliler Gibi" şarkısının klibindeki sempatik tavırları ve güçlü sesi ile şöhreti yakalamıştı. 90'lara adeta damga vuran Pınar Aylin güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Şimdilerde 52 yaşında olan Pınar Aylin için zaman sanki tersine akmış. Pınar Aylin ve güzeller güzeli kızı Maya tatil pozlarıyla mest etti. Anne-kızın ay ışığındaki pozlarına beğeni yağdı. İşte Pınar Aylin ve kızı Maya'nın tatil pozu...