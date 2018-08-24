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ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan, kendisine ahlaksız teklifte bulunan sosyal medya kullanıcısını ifşa etti.

Giriş Tarihi: 24.08.2018 12:06 Güncelleme Tarihi: 24.08.2018 12:08
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ahlaksız teklifi ifşa etti
Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Güzel oyuncu , Instagram hesabından deniz kenarında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına ise 'Geçip giden zamanları bir yerde bulsam' notunu düştü.

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ahlaksız teklifi ifşa etti
Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

'BİR GECE İÇİN 1 MİLYON EURO'

Ancak oyuncunun bu fotoğrafına sosyal medya kullanıcısı çirkin bir yorumda bulundu. Kullanıcı, oyuncunun fotoğrafının altına; 'Bir gece için bir 1 milyon euro' yazdı.

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ahlaksız teklifi ifşa etti
Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

'EDEP YAHU!'

Bu sosyal medya tacizinin ekran görüntüsünü alan , görüntüye 'Edep yahu' notunu düşerek tacizciyi ifşa etti.

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ahlaksız teklifi ifşa etti
Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti
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ahlaksız teklifi ifşa etti
Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti
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ahlaksız teklifi ifşa etti
Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti
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ahlaksız teklifi ifşa etti
Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti
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