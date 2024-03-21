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Haberler Galeri Aydan Şener’den tartışma yaratacak açıklama! Aydan Şener: Evlilik insan doğasına aykırı!
Giriş Tarihi: 21.03.2024 21:35 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 21:54

Aydan Şener’den tartışma yaratacak açıklama! Aydan Şener: Evlilik insan doğasına aykırı!

'Çalıkuşu' dizisinde idealist öğretmen 'Feride' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Aydan Şener, henüz 23 yaşında bu rolle hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan Aydan Şener, Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından. Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün bir televizyon programına konuk oldu. Aydan Şener burada samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncunun, '19'unda evlendim, evlilik insan doğasına uygun değil' sözleri ise sosyal medyada tartışma yarattı. İşte Aydan Şener'in dikkat çeken açıklamalarından satır başları!

Aydan Şener’den tartışma yaratacak açıklama! Aydan Şener: Evlilik insan doğasına aykırı!

Henüz 23 yaşındayken oynadığı 'Çalıkuşu' dizisindeki idealist öğretmen Feride olarak tanınan Aydan Şener, bir döneme damga vurmuştu.

Aydan Şener’den tartışma yaratacak açıklama! Aydan Şener: Evlilik insan doğasına aykırı!

TELEVİZYON PROGRAMINA KONUK OLDU

Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün bir televizyon programına konuk oldu.

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Aydan Şener’den tartışma yaratacak açıklama! Aydan Şener: Evlilik insan doğasına aykırı!

"EVLİLİK İNSAN DOĞASINA UYGUN DEĞİL"

Aydan Şener burada samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncunun, "Aşk güzel bir şey, ama ömrü var keşke olmasa. Ben aşkın tutkuyla yaşanması taraftarıyım. 19'unda evlendim, evlilik insan doğasına uygun değil' sözleri ise sosyal medyada tartışma yarattı.

Aydan Şener’den tartışma yaratacak açıklama! Aydan Şener: Evlilik insan doğasına aykırı!

"HAKSIZLIĞA UĞRADIĞIM ZAMANLAR OLDU"

Ayrca Şener, "Şimdikiler güzellik yarışmalarını basamak olarak kullanıyor. İsyan ettiğim, haksızlığa uğradığım zamanlar oldu" diye konuştu.

Aydan Şener’den tartışma yaratacak açıklama! Aydan Şener: Evlilik insan doğasına aykırı!

"BİZİM SEKTÖRDE VEFA YOK"

Usta oyuncu sektörü de eleştirerek, "Bizim sektörde vefa yok" dedi.

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