Giriş Tarihi: 21.03.2024 21:35
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
21:54
Aydan Şener’den tartışma yaratacak açıklama! Aydan Şener: Evlilik insan doğasına aykırı!
'Çalıkuşu' dizisinde idealist öğretmen 'Feride' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Aydan Şener, henüz 23 yaşında bu rolle hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan Aydan Şener, Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından. Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün bir televizyon programına konuk oldu. Aydan Şener burada samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncunun, '19'unda evlendim, evlilik insan doğasına uygun değil' sözleri ise sosyal medyada tartışma yarattı. İşte Aydan Şener'in dikkat çeken açıklamalarından satır başları!