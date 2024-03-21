Aydan Şener’den tartışma yaratacak açıklama! Aydan Şener: Evlilik insan doğasına aykırı!

"EVLİLİK İNSAN DOĞASINA UYGUN DEĞİL"

Aydan Şener burada samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncunun, "Aşk güzel bir şey, ama ömrü var keşke olmasa. Ben aşkın tutkuyla yaşanması taraftarıyım. 19'unda evlendim, evlilik insan doğasına uygun değil' sözleri ise sosyal medyada tartışma yarattı.