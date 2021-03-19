Aygül Hatun Buse Arslan'ı bir de bu haliyle görün... Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u cesur pozları ile sosyal medyayı yaktı geçti!

Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u Buse Arslan oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sosyal medyanın en çok merak ettiği isimlerden olan Buse Arslan paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Gerçek hayattaki görüntüsü ile herkesi şaşırtan Aygül Hatun Buse Arslan ağızları açık bıraktı... Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u Buse Arslan'ın bu değişimini kimse beklemiyordu... Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u Buse Arslan'ı bir de böyle görün... İşte Buse Arslan ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin doğal halleri...