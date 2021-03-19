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Haberler Galeri Aygül Hatun Buse Arslan'ı bir de bu haliyle görün... Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u cesur pozları ile sosyal medyayı yaktı geçti!

'ı bir de bu haliyle görün... 'ın Aygül Hatun'u cesur pozları ile sosyal medyayı yaktı geçti!

nefesleri kesecek bir bölüm ile geliyor! bu akşam ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. da yine en çok izlenenler arasına girdi. ile dikkat çeken Kuruluş Osman'ıda yıldızı parlayanlardan biri de karakteri ile . Buse Arslan oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sosyal medyanın en çok merak ettiği isimlerden olan Buse Arslan paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Gerçek hayattaki görüntüsü ile herkesi şaşırtan Aygül Hatun Buse Arslan ağızları açık bıraktı... 'ın bu değişimini kimse beklemiyordu... Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u Buse Arslan'ı bir de böyle görün...

Giriş Tarihi: 19.03.2021 08:51 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 08:52
Aygül Hatun Buse Arslan'ı bir de bu haliyle görün... Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u cesur pozları ile sosyal medyayı yaktı geçti!

nefesleri kesecek bir bölüm ile geliyor! bu akşam ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. da yine en çok izlenenler arasına girdi. ile dikkat çeken Kuruluş Osman'ıda yıldızı parlayanlardan biri de karakteri ile .

Aygül Hatun Buse Arslan'ı bir de bu haliyle görün... Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u cesur pozları ile sosyal medyayı yaktı geçti!

'ın 'u oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sosyal medyanın en çok merak ettiği isimlerden olan Buse Arslan paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Gerçek hayattaki görüntüsü ile herkesi şaşırtan Aygül Hatun Buse Arslan ağızları açık bıraktı... Buse Arslan'ın bu değişimini kimse beklemiyordu... 'ı bir de böyle görün... İşte Buse Arslan ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin doğal halleri...

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Aygül Hatun Buse Arslan'ı bir de bu haliyle görün... Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u cesur pozları ile sosyal medyayı yaktı geçti!
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Aygül Hatun Buse Arslan'ı bir de bu haliyle görün... Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u cesur pozları ile sosyal medyayı yaktı geçti!
Aygül Hatun Buse Arslan'ı bir de bu haliyle görün... Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u cesur pozları ile sosyal medyayı yaktı geçti!
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