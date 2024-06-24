Giriş Tarihi: 24.06.2024 00:31
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
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Ayhan Sicimoğlu'ndan eski çalışanına darp! Ayhan Sicimoğlu'nun o anları kamerada!
Televizyon programcısı ve gezgin Ayhan Sicimoğlu, işini beğenmediği gerekçesiyle kovduğu personeli, parasını istemeye geldiğinde tokat attı. Ayhan Sicimoğlu'nun o anlarını kovalan personel anbean kaydetti. Ünlü televizyon programcısının kameralara yansıyan darp görüntüleri tepki toplarken saldırıda bulunan Ayhan Sicimoğlu arabasına binerek bölgeden uzaklaştı. İşte Ayhan Sicimoğlu'nun o tepki toplayan anları!