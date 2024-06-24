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Haberler Galeri Ayhan Sicimoğlu'ndan eski çalışanına darp! Ayhan Sicimoğlu'nun o anları kamerada!
Giriş Tarihi: 24.06.2024 00:31 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 00:31

Ayhan Sicimoğlu'ndan eski çalışanına darp! Ayhan Sicimoğlu'nun o anları kamerada!

Televizyon programcısı ve gezgin Ayhan Sicimoğlu, işini beğenmediği gerekçesiyle kovduğu personeli, parasını istemeye geldiğinde tokat attı. Ayhan Sicimoğlu'nun o anlarını kovalan personel anbean kaydetti. Ünlü televizyon programcısının kameralara yansıyan darp görüntüleri tepki toplarken saldırıda bulunan Ayhan Sicimoğlu arabasına binerek bölgeden uzaklaştı. İşte Ayhan Sicimoğlu'nun o tepki toplayan anları!

Hayrettin ŞAŞMAZ
Ayhan Sicimoğlu’ndan eski çalışanına darp! Ayhan Sicimoğlu’nun o anları kamerada!

Televizyon programcısı ve gezgin Ayhan Sicimoğlu, Marmaris'te teknesinde çalıştırdığı Samet İ.'yi işini beğenmediğini gerekçe göstererek işten çıkardığı öne sürüldü.

Ayhan Sicimoğlu’ndan eski çalışanına darp! Ayhan Sicimoğlu’nun o anları kamerada!

AYHAN SİCİMOĞLU TOKAT ATTI!

İddiaya göre Samet İ., parasını isteyince tekneyi temizleme karşılığında parayı vereceğini söyledi. Ancak genç adam kabul etmedi, parasını istediği sırada Ayhan Sicimoğlu genç adama tokat attı.

Ayhan Sicimoğlu'ndan eski çalışanına darp! Ayhan Sicimoğlu'nun o anları kamerada!

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Ayhan Sicimoğlu’ndan eski çalışanına darp! Ayhan Sicimoğlu’nun o anları kamerada!

ANBEAN KAMERALARA YANSIDI

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Eski çalışan Samet İ., "Çalışanın hakkını vermiyor" diyerek parasını alamadığını iddia etti.

Ayhan Sicimoğlu’ndan eski çalışanına darp! Ayhan Sicimoğlu’nun o anları kamerada!

"ÇALIŞANIN HAKKI VERİLİR, ÇALIŞMAYANIN DEĞİL"

Sicimoğlu ise karşılık olarak "Çalışanın hakkı verilir, çalışmayanın değil" dedi.

Ayhan Sicimoğlu’ndan eski çalışanına darp! Ayhan Sicimoğlu’nun o anları kamerada!

O ANLARDA KAMERA KAYITTAYDI

Samet İ. "Ettiğiniz hakaretler ettiğiniz küfürler..." deyince Sicimoğlu sinirlenerek tokat attı. O anlarda kamera kayıttaydı.

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