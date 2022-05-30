Giriş Tarihi: 30.05.2022 16:01 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 16:01

Ayna grubunun efsane ismi yıllar sonra ortaya çıktı! Erhan Güleryüz’ün inanılmaz değişimi ve gözlüksüz hali görenleri şoke etti!

Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, yıllar sonra ortaya çıktı. 90'lı yıllarda 'Ayna' grubuyla birlikte yüksek satış rakamlarına ulaşarak kendine müzik dünyasında yer edinen Erhan Güleryüz, uzun bir aradan sonra Cihangir'de görüntülendi. "Gittiğin Yağmurla Gel" ve "Çayımın Şekeri" gibi unutulmaz albümlerin sahibi olan Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, akülü bisikletiyle görüntülendi. Yıllar sonra güneş gözlükleri olmadan görüntülenen Güleryüz, "Benim aracım bu arkadaşlar, şaşırmanıza gerek yok. Ayrıca yeri geldiğinde güneş gözlüğümü de çıkarıyorum" dedi.