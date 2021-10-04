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Haberler Galeri Aynalı Tahir ile yıldızı parlayan oyuncu Kayra Şenocak iğne ipliğe döndü! 40 kilo verdi sosyal medyada gündem oldu
Giriş Tarihi: 04.10.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 09:41

Aynalı Tahir ile yıldızı parlayan oyuncu Kayra Şenocak iğne ipliğe döndü! 40 kilo verdi sosyal medyada gündem oldu

Aynalı Tahir dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Kayra Şenocak değişimi ile sosyal medyada gündem oldu. 'İsimsizler', 'Filinta', 'Pulsar', 'Yarım Elma' gibi birçok dizide rol alan sevilen oyuncu Kayra Şenocak son dönemde aldığı kilolar ile dikkat çekmişti. Geçtiğimiz yıl Ayşe Şenocak ile evlenen Kayra Şenocak şimdilerde verdiği 40 kilo ile adeta bambaşka biri oldu. Kayra Şenocak 1.5 yılda verdiği 40 kilo ile büyük bir değişime uğradı. Kayra Şenocak fit hali ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. İşte Aynalı Tahir'in Bilal'i Kayra Şenocak'ın son hali...

Aynalı Tahir ile yıldızı parlayan oyuncu Kayra Şenocak iğne ipliğe döndü! 40 kilo verdi sosyal medyada gündem oldu

Aynalı Tahir dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Kayra Şenocak değişimi ile sosyal medyada gündem oldu. 'İsimsizler', 'Filinta', 'Pulsar', 'Yarım Elma' gibi birçok dizide rol alan sevilen oyuncu Kayra Şenocak son dönemde aldığı kilolar ile dikkat çekmişti.

Aynalı Tahir ile yıldızı parlayan oyuncu Kayra Şenocak iğne ipliğe döndü! 40 kilo verdi sosyal medyada gündem oldu

Geçtiğimiz yıl Ayşe Şenocak ile evlenen Kayra Şenocak şimdilerde verdiği 40 kilo ile adeta bambaşka biri oldu.

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Aynalı Tahir ile yıldızı parlayan oyuncu Kayra Şenocak iğne ipliğe döndü! 40 kilo verdi sosyal medyada gündem oldu

Kayra Şenocak 1.5 yılda verdiği 40 kilo ile büyük bir değişime uğradı.

Aynalı Tahir ile yıldızı parlayan oyuncu Kayra Şenocak iğne ipliğe döndü! 40 kilo verdi sosyal medyada gündem oldu

Kayra Şenocak fit hali ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. İşte Aynalı Tahir'in Bilal'i Kayra Şenocak'ın son hali...

Aynalı Tahir ile yıldızı parlayan oyuncu Kayra Şenocak iğne ipliğe döndü! 40 kilo verdi sosyal medyada gündem oldu

İşte Aynalı Tahir'in Bilal'i Kayra Şenocak'ın son hali...

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