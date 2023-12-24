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Haberler Galeri "Ayrıldılar mı?" Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın'ı tamamen sildi!
Giriş Tarihi: 24.12.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 14:03

"Ayrıldılar mı?" Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın'ı tamamen sildi!

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, çalkantılı özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer buluyor. Eski eşi ile çocuk tartışmaları, eski nişanlısı Burak Kalfa ile sorunları konuşulurken sürpriz bir şekilde Muhammet Aydın'la nikah masasına oturan Tuğçe Tayfur'dan bebek haberi gelmişti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tuğçe Tayfur elinde ultrason görüntüsü ile hamileliğini duyurmuştu. 5 ay önce evlenen Tuğçe Tayfur'dan beklenmeyen bir hamle geldi. Tuğçe Tayfur şimdi de eşini silince gündem oldu. İşte tüm detaylar...

Ayrıldılar mı? Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın’ı tamamen sildi!

Bir dargın bir barışık olduğu eski nişanlısı Burak Kalfa'dan şiddet gördüğünü açıklayan Tuğçe Tayfur sessiz sedasız sevgilisi Muhammet Aydın ile nikah masasına oturmuştu. Evliliğiyle gündeme gelen Tayfur kısa süre önce de hamile olduğunu açıkladı. Tuğçe Tayfur şimdi de eşini silince sosyal medyada gündem oldu.

Ayrıldılar mı? Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın’ı tamamen sildi!

Tuğçe Tayfur geçtiğimiz aylarda müziği bırakıp tesettüre girmişti. Bu kararından kısa bir süre sonra yapamadığını açıklayan Tuğçe Tayfur özel hayatındaki olaylarla da dikkat çekmişti.

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Ayrıldılar mı? Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın’ı tamamen sildi!

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, çalkantılı özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer buluyor.

Ayrıldılar mı? Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın’ı tamamen sildi!

Eski eşi ile çocuk tartışmaları, eski nişanlısı Burak Kalfa ile sorunları konuşulurken sürpriz bir şekilde geçtiğimiz ağustos ayında Muhammet Aydın'la nikah masasına oturan Tuğçe Tayfur'dan bebek haberi gelmişti.

Ayrıldılar mı? Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın’ı tamamen sildi!

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tuğçe Tayfur elinde ultrason görüntüsü ile hamileliğini duyurdu.

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