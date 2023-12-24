"Ayrıldılar mı?" Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın'ı tamamen sildi!

Giriş Tarihi: 24.12.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 14:03

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, çalkantılı özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer buluyor. Eski eşi ile çocuk tartışmaları, eski nişanlısı Burak Kalfa ile sorunları konuşulurken sürpriz bir şekilde Muhammet Aydın'la nikah masasına oturan Tuğçe Tayfur'dan bebek haberi gelmişti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tuğçe Tayfur elinde ultrason görüntüsü ile hamileliğini duyurmuştu. 5 ay önce evlenen Tuğçe Tayfur'dan beklenmeyen bir hamle geldi. Tuğçe Tayfur şimdi de eşini silince gündem oldu. İşte tüm detaylar...