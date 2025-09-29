Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Azil konağı terk eder!
Giriş Tarihi: 29.09.2025 10:37 Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 11:04

Azil konağı terk eder!

Aile ve sırların gölgesinde filizlenen tutkulu bir aşk hikayesi… Gözleri Karadeniz yeni bölümüyle Salı akşamı ekrana gelecek.

Azil konağı terk eder!

Güneş ve Mehmet'in düğünü için tüm hazırlıklar tamamlanmış, imzaların atılmasına ramak kalmıştır.

Azil konağı terk eder!

Son ana kadar umutla bekleyen Azil, Güneş'in "Evet"iyle beraber konağı dönmemek üzere terk eder.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Azil konağı terk eder!

Mehmet'in arkasından iş çevirdiğinden şüphelenen Osman, geç de olsa oğluyla ilgili gerçekleri öğrenir ve Mehmet'i aileden azleder.

Azil konağı terk eder!

Yaşadığı gerilimi daha fazla kaldıramayan bedeni sonunda pes eder ve hayatı tehlikeye girer.

Gözleri KaraDeniz 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Video

Azil konağı terk eder!

Osman'ın sağlık durumu karşısında şaşkına dönen aile üyeleri çaresizce beklerken, Güneş bildiklerini sakladığı için Azil'e karşı büyük bir hayal kırıklığı içerisindedir.

Azil konağı terk eder!

Ancak Osman'ın ve Maçariler'in güvenliği söz konusuyken, ikili mantıklı adımlar atmak zorundalardır. Uzun bir yolculuğa çıkmak üzere olan Azil, Maçarileri bir daha görmemek üzere İstanbul'u terk etmeye hazırlanırken hiç ummadığı bir teklif alır.