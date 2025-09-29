Azil konağı terk eder!

Ancak Osman'ın ve Maçariler'in güvenliği söz konusuyken, ikili mantıklı adımlar atmak zorundalardır. Uzun bir yolculuğa çıkmak üzere olan Azil, Maçarileri bir daha görmemek üzere İstanbul'u terk etmeye hazırlanırken hiç ummadığı bir teklif alır.