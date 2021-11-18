Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Baba olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi mutluluktan havalara uçtu! Nurten Tatlıtuğ: Dualarım karşılıksız kalmadı
Giriş Tarihi: 18.11.2021 14:24 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 14:31

Baba olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi mutluluktan havalara uçtu! Nurten Tatlıtuğ: Dualarım karşılıksız kalmadı

2016 yılında Fransa'da nikah masasına oturan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer'den geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmişti. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çifttin bebek bekledikleri haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. 5 yıllık evliliklerini bir bebekle taçlandırmaya hazırlanan Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ çifti heyranlarını da heyecanlandırdı. Başak Dizer'in hamile olduğu haberi sonrası sosyal medyada bebeğin cinsiyeti konusunda tahminler yapılmaya başlandı. Baba olmayan hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ katıldığı canlı yayında torun sevincini paylaştı. İşte torun haberi alan Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ'un açıklaması...

Baba olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ’un annesi mutluluktan havalara uçtu! Nurten Tatlıtuğ: Dualarım karşılıksız kalmadı

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çifttin bebek bekledikleri haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.

Baba olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ’un annesi mutluluktan havalara uçtu! Nurten Tatlıtuğ: Dualarım karşılıksız kalmadı

2016 yılında Fransa'da nikah masasına oturan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer'den geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Baba olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ’un annesi mutluluktan havalara uçtu! Nurten Tatlıtuğ: Dualarım karşılıksız kalmadı

5 yıllık evliliklerini bir bebekle taçlandırmaya hazırlanan Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ çifti heyranlarını da heyecanlandırdı.

Baba olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ’un annesi mutluluktan havalara uçtu! Nurten Tatlıtuğ: Dualarım karşılıksız kalmadı

44 yaşındaki Başak Dizer'in 3 aylık hamile olduğu haberi sonrası sosyal medyada bebeğin cinsiyeti konusunda tahminler yapılmaya başlandı.

Baba olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ’un annesi mutluluktan havalara uçtu! Nurten Tatlıtuğ: Dualarım karşılıksız kalmadı

Baba olmayan hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ katıldığı canlı yayında torun sevincini paylaştı.

SON DAKİKA