Baba olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ’un annesi mutluluktan havalara uçtu! Nurten Tatlıtuğ: Dualarım karşılıksız kalmadı

2016 yılında Fransa'da nikah masasına oturan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer'den geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmişti. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çifttin bebek bekledikleri haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. 5 yıllık evliliklerini bir bebekle taçlandırmaya hazırlanan Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ çifti heyranlarını da heyecanlandırdı. Başak Dizer'in hamile olduğu haberi sonrası sosyal medyada bebeğin cinsiyeti konusunda tahminler yapılmaya başlandı. Baba olmayan hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ katıldığı canlı yayında torun sevincini paylaştı. İşte torun haberi alan Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ'un açıklaması...