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Giriş Tarihi: 10.05.2021 14:50 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 12:03

Babası gibi o da ! oğlu ’ı paylaştı olanlar oldu! onu konuşuyor!

'le mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu , sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Fahriye Evcen, minik oğlu 'ın yeni fotoğraflarını hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun oğlu minik Karan, yakışıklılığı ile sosyal medyayı saldı. Evcen, oğlu Karan'ın birbirlerinden güzel fotoğraflarını paylaşımına " Mr. Robocop. vermeyi öğrendik" notuyla paylaştı. Minik Karan'ın hali '' dedirtti. İşte Fahriye Evcen'in oğlu Karan'ın çok konuşulan fotoğrafları …

Babası Burak Özçivit gibi o da karizmatik! Fahriye Evcen oğlu Karan’ı paylaştı olanlar oldu! Sosyal medya onu konuşuyor!

Kendisi gibi oyuncu olan ile mutlu bir evlilik sürdüren , oğlu 'ın yeni fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. 34 yaşındaki Evcen, takipçilerinden çok sayıda beğeni alan gönderisine, " vermeyi öğrendik" ifadelerini not düştü.

Babası Burak Özçivit gibi o da karizmatik! Fahriye Evcen oğlu Karan’ı paylaştı olanlar oldu! Sosyal medya onu konuşuyor!

2017 yılında oyuncu ile dünyaevine giren ve 2019'da oğlu 'ı kucağına alan , paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Pandemi döneminde sıkı bir Instagram kullanıcısı olan Evcen, iki yaşındaki oğlu Karan'ın yeni pozunu yayınladı.

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Babası Burak Özçivit gibi o da karizmatik! Fahriye Evcen oğlu Karan’ı paylaştı olanlar oldu! Sosyal medya onu konuşuyor!

KARAN 2 YAŞINDA

'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan aşklarını evlenerek taçlandıran çift, geçtiğimiz aylarda çocukları 'ın yeni yaşını kutlamıştı. İkili, 2 yaşına basan Karan'ın doğum günü için aile arasında bir kutlama organize etmişti.

Babası Burak Özçivit gibi o da karizmatik! Fahriye Evcen oğlu Karan’ı paylaştı olanlar oldu! Sosyal medya onu konuşuyor!

"NİCE SENELERİMİZ OLSUN ADAMIM"

Oğulları ile birlikte kamera karşısına geçen çift, 'ın yeni yaşını sosyal medyadan da kutlamıştı. Ailece çekilen karelerini yayınlayan Özçivit, gönderilerine, "Sağlıklı, huzurlu nice senelerimiz olsun adamım" notunu düşmüştü.

Babası Burak Özçivit gibi o da karizmatik! Fahriye Evcen oğlu Karan’ı paylaştı olanlar oldu! Sosyal medya onu konuşuyor!

"İYİ Kİ DOĞDUN CANIM OĞLUM"

Evcen ise bu pozlarını, "Hep gülerek, sımsıkı sarılarak, neşeyle dolu yıllarımız olsun... İyi ki doğdun canım oğlum" sözleriyle Instagram'dan paylaşmıştı.

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