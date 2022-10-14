Babası İbrahim Tatlıses annesi Perihan Savaş! Dilan Çıtak’ın düğününde ortaya çıkan Melek Zübeyde Tatlıses güzelliğiyle hayran bıraktı!

Giriş Tarihi: 14.10.2022 10:54
Güncelleme Tarihi: 14.10.2022
10:58
İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu duyan birçok kişi şaşırıyor. Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor. Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü. İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş son olarak kız kardeşi Dilan Çıtak'ın düğününde görüntülendi. Melek Zübeyde Akkaş erkek kardeşi İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'nin paylaşımlarında boy gösterdi. Melek Zübeyde'nin annesi Perihan Savaş'tan da bir erkek kardeşi var. Melek Zübeyde Akkaş son olarak kardeşi Savaş Zafer ile birlikte verdiği bir pozla dikkat çekmişti. Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde Akkaş'ın son haline "Annesinin kopyası" yorumları yağdı.