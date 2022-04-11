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Haberler Galeri "Babasının kopyası" yorumları yağdı! İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada 10 yaşına bastı! Elif Ada Tatlıses yeni yaşını babası ile kutladı!
Giriş Tarihi: 11.04.2022 08:56 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 08:57

"Babasının kopyası" yorumları yağdı! İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada 10 yaşına bastı! Elif Ada Tatlıses yeni yaşını babası ile kutladı!

İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan küçük kızı Elif Ada Tatlıses babası ile yaptığı son paylaşımla yine ilgi odağı oldu. İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'yı görenler "Babasının kopyası" yorumlarında bulundu. Geçtiğimiz yıl İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a konuk olan Elif Ada Tatlıses utangaç tavırlarıyla ilgi odağı olmuştu. Baba kızın diyalogları izleyenleri hem güldürmüş hem hüzünlendirmişti. İbrahim Tatlıses "Kötü zamanda doğdun. Ben şakır şakır oynadığım zamanları görsün isterdim. Beni affet kızım" sözleriyle gözyaşlarına boğulmuş, herkesi ağlatmıştı. İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses doğum gününü annesi Ayşegül Yıldız ve babası ile kutladı. Pastasını anne-babası ile üfleyen Elif Ada "Canım babama ve canım anneme çok teşekkür ederim sizi çookk seviyorum" dedi. İşte 10 yaşına basan Elif Ada Tatlıses'in son hali...

Babasının kopyası yorumları yağdı! İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada 10 yaşına bastı! Elif Ada Tatlıses yeni yaşını babası ile kutladı!

İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a geçtiğimiz yıl konuk olan Elif Ada Tatlıses utangaç tavırlarıyla ilgi odağı olmuştu.

Babasının kopyası yorumları yağdı! İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada 10 yaşına bastı! Elif Ada Tatlıses yeni yaşını babası ile kutladı!

Baba kızın diyalogları izleyenleri hem güldürmüş hem hüzünlendirmişti.

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Babasının kopyası yorumları yağdı! İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada 10 yaşına bastı! Elif Ada Tatlıses yeni yaşını babası ile kutladı!

İbrahim Tatlıses "Kötü zamanda doğdun. Ben şakır şakır oynadığım zamanları görsün isterdim.

Babasının kopyası yorumları yağdı! İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada 10 yaşına bastı! Elif Ada Tatlıses yeni yaşını babası ile kutladı!

Beni affet kızım" sözleriyle gözyaşlarına boğulmuş herkesi ağlatmıştı.

Babasının kopyası yorumları yağdı! İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada 10 yaşına bastı! Elif Ada Tatlıses yeni yaşını babası ile kutladı!

İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan küçük kızı Elif Ada Tatlıses babası ile yaptığı son paylaşımla yine ilgi odağı oldu.

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