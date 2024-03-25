Bahar'ın esmer güzeli Rengin övgüleri topluyor! Ecem Özkaya'nın oğlu Kaan "Annesinin kopyası" dedirtti! Babası da çok ünlü...

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de övgüleri toplayan Ecem Özkaya sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gürsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın bulunduğu Bahar dizisinde Rengin karakterine hayat veren Ecem Özkaya'nın hayatı merak ediliyor...