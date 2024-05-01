Bahar’ın Nevra’sı 62 yaşındaki Hatice Aslan’ın gerçek hayattaki oğlu bakın kim çıktı! “Aynı annesi”

Ferhunde Hanımlar ve En Son Babalar Duyar dizilerindeki ve Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Üç Maymun filminde canlandırdığı roller ile tanınan 62 yaşındaki Hatice Aslan, son olarak Bahar dizisinde Nevra Yavuzoğlu, olarak karşımıza çıkıyor. Usta oyuncunun gerçek hayatı sosyal medya merak edildi. Gerçek hayattaki oğlu Ekin Ergök, bakın kim çıktı!