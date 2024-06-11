Giriş Tarihi: 11.06.2024 07:41
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
07:42
Bahar’ın Nevra’sı 62'lik güzel Hatice Aslan’ın 40 yaşında oğlu var! "Annesi değil ablası gibi maşallah"
62 yaşındaki Hatice Aslan sosyal medyada ilgi odağı oldu. İlerleyen yaşına rağmen güzelliğiyle dikkat çeken Hatice Aslan, son olarak yer aldığı Bahar dizisinde Timur'un annesi Nevra'ya hayat veriyor. Mehmet Yılmaz Ak'ın canlandırdığı Timur Yavuzoğlu karakterinin annesini oynayan Hatice Aslan'ın gerçek hayattaki oğlu Ekin Ergök, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Hatice Aslan'ın oğlu da çok yetenekli. Ünlü oyuncu Hatice Aslan'ın oğlu Ekin Ergök, Amerika'da grafik tasarımcı ve kreatif direktör kimliğiyle birbirinden ünlü markalarla çalışıyor. İşte Hatice Aslan'a çok benzeyen oğlu Ekin…