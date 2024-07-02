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Haberler Galeri Bahar’ın Nevra’sı 62'lik güzel oyuncu Hatice Aslan’ın gerçek hayattaki oğlu bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 02.07.2024 09:57

Bahar’ın Nevra’sı 62'lik güzel oyuncu Hatice Aslan’ın gerçek hayattaki oğlu bakın kim çıktı!

62 yaşındaki Hatice Aslan sosyal medyada ilgi odağı oldu. İlerleyen yaşına rağmen güzelliğiyle dikkat çeken Hatice Aslan, son olarak yer aldığı Bahar dizisinde Timur'un annesi Nevra'ya hayat veriyor. Mehmet Yılmaz Ak'ın canlandırdığı Timur Yavuzoğlu karakterinin annesini oynayan Hatice Aslan'ın gerçek hayattaki oğlu Ekin Ergök, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Hatice Aslan'ın oğlu da çok yetenekli. Ünlü oyuncu Hatice Aslan'ın oğlu Ekin Ergök, Amerika'da grafik tasarımcı ve kreatif direktör kimliğiyle birbirinden ünlü markalarla çalışıyor. İşte Hatice Aslan'a çok benzeyen oğlu Ekin…

Bahar’ın Nevra’sı 62’lik güzel oyuncu Hatice Aslan’ın gerçek hayattaki oğlu bakın kim çıktı!

Ferhunde Hanımlar ve En Son Babalar Duyar dizilerindeki ve Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Üç Maymun filminde canlandırdığı roller ile tanınan 62 yaşındaki Hatice Aslan, son olarak Bahar dizisinde Nevra Yavuzoğlu, olarak karşımıza çıkıyor. Usta oyuncunun gerçek hayatı sosyal medya merak edildi. Gerçek hayattaki oğlu Ekin Ergök, bakın kim çıktı!

Bahar’ın Nevra’sı 62’lik güzel oyuncu Hatice Aslan’ın gerçek hayattaki oğlu bakın kim çıktı!

Hatice Aslan'ın 40 yaşındaki oğlu Ekin Ergök'ü görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Annesini kopyası olan Ekin'e sosyal medyadan yorum yağdı.

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Bahar’ın Nevra’sı 62’lik güzel oyuncu Hatice Aslan’ın gerçek hayattaki oğlu bakın kim çıktı!

Son olarak Bahar dizisinde izlediğimiz Hatice Aslan, sosyal medyada gündem oldu.

Bahar’ın Nevra’sı 62’lik güzel oyuncu Hatice Aslan’ın gerçek hayattaki oğlu bakın kim çıktı!

Bahar'ın Nevra'sı, altmışlı yaşlarının ortasında, otoriter, imajına çok dikkat eden, standartları yüksek, güçlü ve kibirli bir kadındır.

Bahar’ın Nevra’sı 62’lik güzel oyuncu Hatice Aslan’ın gerçek hayattaki oğlu bakın kim çıktı!

Hayatta değer verdiği tek kişi oğlu Timur'dur. 20 sene boyunca Bahar'ın onlar için her şeyi yapması sayesinde rahatça yaşayan Nevra'nın düzeni, Bahar'ın değişimiyle sarsılıyor.

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