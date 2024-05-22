Giriş Tarihi: 22.05.2024 07:00
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
07:00
Bahar’ın Seren’i Nil Sude Albayrak sosyal medyaya damga vurdu! İşte Nil Sude Albayrak’ın güzelliğinin kaynağı olan annesi!
Bahar'ın Seren'i Nil Sude Albayrak sosyal medya gündem oldu. Bahar, oyuncularıyla ve konusuyla dikkat çekiyor. Bahar dizisinin oyuncu kadrosunda Seren karakterini oynayan Nil Sude Albayrak'da bunlardan birisi oldu. Peki, Bahar dizisinin Seren'i Nil Sude Albayrak kimdir, nereli kaç yaşında? Nil Sude Albayrak'ın sosyal medya paylaşımlarında annesi Nihal Albayrak, ilgi odağı oldu. Annesinin güzelliği takipçilerinin gözünden kaçmadı. Genç oyuncuya "Güzelliğinin kaynağı belli oldu" yorumları yağdı.