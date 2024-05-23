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Haberler Galeri Bahar'ın yıldızı Demet Evgar meğer kendi gelinliğiyle Jülyet olmuş! Yeni pozlarına beğeni yağdı...
Giriş Tarihi: 23.05.2024 10:25 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 10:30

Bahar'ın yıldızı Demet Evgar meğer kendi gelinliğiyle Jülyet olmuş! Yeni pozlarına beğeni yağdı...

Bahar dizisinde Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi isimlerle rol alan Demet Evgar, performansı ile övgüleri topluyor. Birçok projeden tanıdığımız ödüllü oyunculardan Demet Evgar şimdilerde 'Bahar' ile adeta kariyerinin zirvesini yaşıyor. Demet Evgar, 2022 yılının mart ayında 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz günlerde 44 yaşına basan Demet Evgar son olarak bir sahnede kendi gelinliğini giyince ilgi odağı oldu. Demet Evgar, Bahar'ın Jülyet olduğu sahnede kendi gelinliğiyle hayran bıraktı. Sosyal medya hesabından gelinlikli yeni karelerini paylaşan Demet Evgar'a beğeni yağdı...

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar meğer kendi gelinliğiyle Jülyet olmuş! Yeni pozlarına beğeni yağdı...

Şimdilerde Bahar dizisi ile gönülleri fetheden Demet Evgar yaşantısı ile de hayranlarının markajında... Aile Arasında, Avlu, Alev Alev gibi yapımlarda rol alan Demet Evgar, Türkiye'nin sevilen ve başarılı kadın oyuncularından...

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar meğer kendi gelinliğiyle Jülyet olmuş! Yeni pozlarına beğeni yağdı...

Oyuncu Demet Evgar 41 yaşında 4 aylık hamile iken gelin olmuştu...

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Bahar’ın yıldızı Demet Evgar meğer kendi gelinliğiyle Jülyet olmuş! Yeni pozlarına beğeni yağdı...

Geçtiğimiz günlerde 44 yaşına basan Demet Evgar son olarak bir sahnede kendi gelinliğini giyince ilgi odağı oldu.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar meğer kendi gelinliğiyle Jülyet olmuş! Yeni pozlarına beğeni yağdı...

Demet Evgar, Bahar'ın Jülyet olduğu sahnede kendi gelinliğiyle hayran bıraktı.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar meğer kendi gelinliğiyle Jülyet olmuş! Yeni pozlarına beğeni yağdı...

Sosyal medya hesabından gelinlikli yeni karelerini paylaşan Demet Evgar'a beğeni yağdı...

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