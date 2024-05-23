Giriş Tarihi: 23.05.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
10:30
Bahar'ın yıldızı Demet Evgar meğer kendi gelinliğiyle Jülyet olmuş! Yeni pozlarına beğeni yağdı...
Bahar dizisinde Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi isimlerle rol alan Demet Evgar, performansı ile övgüleri topluyor. Birçok projeden tanıdığımız ödüllü oyunculardan Demet Evgar şimdilerde 'Bahar' ile adeta kariyerinin zirvesini yaşıyor. Demet Evgar, 2022 yılının mart ayında 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz günlerde 44 yaşına basan Demet Evgar son olarak bir sahnede kendi gelinliğini giyince ilgi odağı oldu. Demet Evgar, Bahar'ın Jülyet olduğu sahnede kendi gelinliğiyle hayran bıraktı. Sosyal medya hesabından gelinlikli yeni karelerini paylaşan Demet Evgar'a beğeni yağdı...