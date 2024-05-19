Giriş Tarihi: 19.05.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
11:15
Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'a eşinden romantik kutlama! Demet Evgar'dan 44. yaş dansı "Şşş sessizlik bugün en mutlu günüm"
Bahar dizisinde Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi isimlerle rol alan Demet Evgar, performansı ile övgüleri topluyor. Birçok projeden tanıdığımız ödüllü oyunculardan Demet Evgar şimdilerde 'Bahar' ile adeta kariyerinin zirvesini yaşıyor. Demet Evgar, 2022 yılının mart ayında 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz Ağustos ayında 1 yaşına basan kızı Mavi ile anneliği tadan Demet Evgar yen yaşını kutluyor. 44 yaşına basan Demet Evgar'a kutlama mesajları yağdı. Özellikle Demet Evgar'a eşi Levent Babataş'tan romantik bir poz ile kutlama geldi. Demet Evgar'ın "Şşş sessizlik bugün en mutlu günüm" dansı ise doğum günü paylaşımlarına damga vurdu...