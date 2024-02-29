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Haberler Galeri Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'dan hamilelik tbt'si! "Mavi karnımda 3 buçuk aylık"
Giriş Tarihi: 29.02.2024 14:19 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 14:21

Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'dan hamilelik tbt'si! "Mavi karnımda 3 buçuk aylık"

Sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başaran Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar özel hayatı ile de merak konusu oldu. Demet Evgar'ın hamilelik tbt'sini görenler güzelliğine hayran kaldı. Ünlü oyuncu Demet Evgar, başrol olduğu 'Bahar' dizisiyle ekranlara bir döndü pir döndü! Geçtiğimiz Ağustos ayında 1 yaşına basan kızı Mavi ile anneliği tadan ve bir süre setlerden uzak kalan Demet Evgar yeni rolü ile hayranlarının kalbini bir kez daha fethetti! Bahar'ın güzel oyuncusu Demet Evgar kızı Mavi'ye hamile olduğu dönemden daha önce paylaşmadığı kareleri hayranlarının beğenisine sundu. İşte Bahar'ın güzel başrolü Demet Evgar'ın beğeni yağan paylaşımı...

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’dan hamilelik tbt’si! Mavi karnımda 3 buçuk aylık

Demet Evgar, 'Bahar' olarak hayranlarının bir kez daha beğenisini topladı! Güzel oyuncu yeni rolü ile sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başardı.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’dan hamilelik tbt’si! Mavi karnımda 3 buçuk aylık

Bahar dizisi uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'u bir araya getiriyor. Ayça Üzüm'un senaryosunu üstlendiği dizide Bahar'ın hayatını yeniden inşa etme süreci işleniyor.. Dizi de Bahar karakterinin eşini Timur'u ise Yargı dizisinden tanıdığımız Mehmet Yılmaz Ak canlandırıyor.

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Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’dan hamilelik tbt’si! Mavi karnımda 3 buçuk aylık

Ünlü oyuncu Demet Evgar, başrol olduğu 'Bahar' dizisiyle ekranlara bir döndü pir döndü!

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’dan hamilelik tbt’si! Mavi karnımda 3 buçuk aylık

Demet Evgar kızı Mavi'yi dünyayı getirdikten sonra bir süre projelerden uzak duruyordu. Ünlü isim Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? ile dizi setlerine döndü.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’dan hamilelik tbt’si! Mavi karnımda 3 buçuk aylık

Rol aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla ekranların sevilen isimleri arasında yer alan oyuncu Demet Evgar, 2022 yılının mart ayında 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile nikah masasına oturmuştu.

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