Giriş Tarihi: 29.02.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
14:21
Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'dan hamilelik tbt'si! "Mavi karnımda 3 buçuk aylık"
Sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başaran Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar özel hayatı ile de merak konusu oldu. Demet Evgar'ın hamilelik tbt'sini görenler güzelliğine hayran kaldı. Ünlü oyuncu Demet Evgar, başrol olduğu 'Bahar' dizisiyle ekranlara bir döndü pir döndü! Geçtiğimiz Ağustos ayında 1 yaşına basan kızı Mavi ile anneliği tadan ve bir süre setlerden uzak kalan Demet Evgar yeni rolü ile hayranlarının kalbini bir kez daha fethetti! Bahar'ın güzel oyuncusu Demet Evgar kızı Mavi'ye hamile olduğu dönemden daha önce paylaşmadığı kareleri hayranlarının beğenisine sundu. İşte Bahar'ın güzel başrolü Demet Evgar'ın beğeni yağan paylaşımı...